Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti

Yeşilçam filmlerinde oynadığı yardımcı erkek oyuncu rolleriyle tanınan Süleyman Turan, 83 yaşında vefat etti.

Alınan bilgiye göre, sanatçı, Kadıköy'deki evinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Onlarca sinema filminde ve dizide rol alan Süleyman Turan'ın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Sinema ve sanat camiasından pek çok isim sosyal medya hesaplarında başsağlığı mesajı yayımladı.

SÜLEYMAN TURAN KİMDİR?

Süleyman Turan 19 Kasım 1936 yılında İstanbul’un Kadıköy semtinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kadıköy’de tamamladı. Haydarpaşa Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümüne başladı. Üçüncü sınıfta okulu bırakarak askere gitti. Gönüllü olarak Kore Savaşı’na katıldı. NATO askerleri arasında düzenlenen tiyatro yarışmasında birincilik kazandı.

1963 yılında Ses dergisinin düzenlediği yarışmayı kazanarak Sayın Bayan (1963) filmi ile sinemaya adım attı. 1971 senesinde Yılmaz Güney’in yönettiği Yarın Son Gündür filmindeki rolü ile 9. Antalya Film Şenliği’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Bir sene sonra Güllü (1972) filmindeki performansı ile Antalya Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Yeşilçam’ın darboğaza girdiği yıllarda dergi ressamlığı yaptı. Karikatürleri Akbaba adlı mizah dergisinde uzun süre yayınlandı. On beş yıl boyunca Sabah gazetesinde çizgiroman çizdi. 2003 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali tarafından Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldü. Çeşitli televizyon dizilerinde rol alan Turan, son olarak Cemal Şan’ın Sonsuz (2009) filminde oynadı.