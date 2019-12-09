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09 Aralık 2019 Pazartesi 13:15:08 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 13:16:10

Yeşil ve gri pasaportlara Avrupa'dan muafiyet sınırlaması

Bugüne kadar Avrupa'ya vizesiz giden Hususi (Yeşil) ve Hizmet (Gri) pasaport sahibi Türk vatandaşları, 2020'den itibaren Avrupa ülkelerine girebilmek için önceden izin almakla yükümlü olacak.

Bugüne kadar Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edilebilen yeşil ve gri pasaportlara sınırlama getirildi. daha önce izin ve işleme tabi olmadan Avrupa ülkelerine gidebilen yeşil ve gri pasaport sahipleri, bundan böyle önceden izin olmak zorunda.

2020 itibariyle geçerli olacak yeni uygulamayla Avrupa seyahati için vizeden muaf tutulan kişiler de seyahatleri öncesinde ilgili ülkeye giriş izni almaları gerekecek.

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) yapılan duyuruya göre, 2020 yılında Avrupa ülkelerinden birine seyahat etmek isteyen yeşil ve gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarının seyahatlerinden önce ETIAS sistemi üzerinden kayıt yaptırmaları zorunlu olacak.

Kayıt işlemi sırasında vatandaşların, giriş izni alabilmek için 7 Euro harç bedeli ödemeleri de gerekiyor.

Harç bedelinden sadece 18 yaş altı ve 70 yaş üzeri yolcular muaf tutulacak.

AP yetkilileri, uygulamayla sınır kontrolünün artırılmasını, salgın tehlikesinin önlenmesini ve yasadışı göçü önlemeyi amaçlıyor.

ÖN KONTROLDEN GEÇECEK

Uygulamayla yeşil ve gri pasaporta sahip Türk vatandaşlarının başvuru sırasında verdiği evraklar ön kontrolden geçecek.

Herhangi bir göç durumu ya da güvenlik tehdit riski bulunursa başvuru geri çevrilecek.

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