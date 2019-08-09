Yeryüzü Doktorları Afrika yolunda

Proje Koordinatörü Ayşe Nur Sarıalan yaptığı açıklamada, 2005 yılından bu yana Kurban Bayramı döneminde yardım operasyonları düzenlediklerini söyledi. Sarıalan, Çad ve Nijer'de kurban operasyonunun yanı sıra sağlık yardımlarında bulunacaklarını da belirterek, “Bu yıl, Çad, Nijer, Yemen, Somali, Filistin, Tanzanya, Afganistan ve Suriye olmak üzere sekiz ülkede faaliyet göstereceğiz. Nijer ekibiyle şimdi yola çıkıyoruz. Yanımızda 66 koli var. Bunlar içinde ilaç ve gıdalar mevcut” dedi.

Dernek gönüllüleri, Kurban Bayramı'nda gıda yardımı ve sağlık taraması yapmak için Nijer ve Çad’a gidiyor.