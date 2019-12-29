Yerli ve milli yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur 2020'de TSK'ya sunulacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine, 2019'un şirket için "bereketli" bir yıl olduğunu söyledi.

"OCAK SONU İTİBARİYLE KULLANILMAYA BAŞLANILACAK"

Son dönemde geliştirdikleri Aksungur'un çok iyi satacak bir ürün olduğunu vurgulayan Kotil, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu aracımız 750 kilogram taşıyor. Türkiye 200 kilogram taşıma kapasiteli 'Anka'larla da çok iş gördü. Aksungur daha da yetenekli. Radar koyabiliyorsunuz, daha büyük kamera koyabiliyorsunuz. Aksungur'u ülkemizdeki kullanıcılara vereceğiz. Yılbaşı veya ocak sonu itibarıyla Türkiye bunu kullanmaya başlayacak."

Aksungur'u öz kaynaklarıyla yaptıklarına dikkati çeken Kotil, devletin böyle bir ürünü finanse etmesinin çok önemli olduğunu, Atak-2, Gökbey ve Milli Muharip Uçak projelerinin bu şekilde sürdüğünü bildirdi.

"2021'DE BAŞKA ÖZGÜN ÜRÜNLER DE OLACAK"

Prototipi yapmanın işin zor ve eziyetli kısmı olduğunu dile getiren Kotil, şunları kaydetti:

"Para kazandıran seri üretim. Devlet sipariş versin, biz parayı buluruz problem değil. Önemli olan sipariş. Devlet önce prototipi yaptırıyor, sonra sipariş veriyor. Gökbey'deki durumumuz bu, teşekkür ediyoruz. Aksungur bizim için çok pahalı bir ürün değildi. Anka'nın üzerine konulduğu için çok ucuza geldi. Devletin prototipi yaptırması tamam ama 100 tane Gökbey siparişi varsa biz o parayı buluruz."

Kotil, 2021'de başka özgün ürünlerinin de olacağını ifade etti.

İHA AKSUNGUR ÇOK OPSİYONLU

Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İHA Aksungur, 40 bin fit yüksekliğe kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebilecek.

Geniş bir faydalı yük opsiyonu olan Aksungur, çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri yerine getirecek.

Her bir kanatta 500, 300 ve 150 kilogram kapasiteli 3 silah istasyonu bulunan Aksungur, güdüm kitleriyle akıllı hale getirilmiş bombalar, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, minyatür bomba gibi mühimmatlarla görev yapabilecek.