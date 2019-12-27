27 Aralık 2019 Cuma 16:24:15 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 16:33:51
Yerli otomobilin örtüsü kalktı! İşte ilk görüntü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı yerli otomobilin görüntüsü kalktı. Başkan Erdoğan, yerli otomobille poz verdi. İşte Türkiye'nin yerli otomobili...
Yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Seri üretime 2022 yılında geçilecek. Bursa’daki fabrikada 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. 22 milyar TL yatırımla inşa edilecek fabrikanın yıllık kapasitesi 175 bin adet olacak.
İşte modelleri:
Başkan Erdoğan, yerli otomobille poz verdi
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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