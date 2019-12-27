Yerli otomobilin örtüsü kalktı! İşte ilk görüntü

Yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Seri üretime 2022 yılında geçilecek. Bursa’daki fabrikada 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. 22 milyar TL yatırımla inşa edilecek fabrikanın yıllık kapasitesi 175 bin adet olacak.

İşte modelleri:

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