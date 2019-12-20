Yerli otomobilin ön gösterimi 27 Aralık günü yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Türkiye’nin otomobili sorusuna gelince, (ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım.'' açıklamasının ardından Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar heyecan yarattı

Bu açıklamanın ardından Bakan Varank da sosyal medya hesabından ön gösterim araçlarının brandalı fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında yerli otomobilin prototipinin tanıtılmasının planlandığı tarih ile "TOGG", "Bilişim Vadisi" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketlerine yer veren Varank, iki fotoğraf kullandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) logosuyla paylaşılan fotoğraflarda Bakan Varank'ın yanı sıra TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Taha Yasin Öztürk ile Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk yer aldı.

Yerli otomobilin 2021'de seri üretime başlaması ve 2022'in ilk yarısında yollara çıkması hedefleniyor. Satışa sunulacak ilk araç yüzde 100 elektrikli C-SUV olacak. Programa göre 2030'a kadar model sayısı 5'i bulacak. Bunun yanı sıra o tarihe kadar geçen süre içinde mevcut 3 modelin face-lift'i (yenileme) gerçekleşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KULLANACAK

Yerli otomobilin tanıtım toplantısına projenin fikir babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacak ve aracı ilk Erdoğan test edecek.