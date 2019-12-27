Yerli otomobilde yan ayna yerine kamera kullanımı detayı dikkat çekti

Yerli otomobil yıllar süren bekleyişin sonunda tanıtıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde yerli otomobilin tanıtımını gerçekleştirdi

YERLİ OTOMOBİLDE KAMERALI AYNA DETAYI

Yerli otomobil projesinin karşımızda duran ilk modeli C sınıfı bir SUV. Yerli otomobilin tasarımında, İtalyan şirket Pininfarina’nın imzası bulunuyor. Tamamen elektrikli yerli otomobilin tasarımına baktığımızda, ince LED farlar, yan ayna yerine kamera kullanımı ve içe gömülü kapı kolları gibi günümüzdeki diğer konsept otomobillere benzer detaylara sahip olduğunu görüyoruz. Fakat yerli otomobilin tasarımında kendine has dokunuşlar da mevcut.