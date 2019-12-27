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27 Aralık 2019 Cuma 10:31:05 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 10:31:53

Yerli otomobil hangi ilde üretilecek? Yerli otomobil kimler üretecek?

Yerli otomobil hangi ilde üretilecek? Yerli otomobil kimler üretecek? soruları gündemin en çok araştırılan soruları arasında yer aldı. Son dakika haberine göre; Yerli elektrikli otomobil üretimiyle ilgili ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yerli otomobil ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar yerli otomobilin hangi ilde üretileceğini araştırmaya başladı. Yerli otomobil üretim tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar kapsamında yer aldı. İşte yerli otomobil ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Son dakika haberine göre; Yerli elektrikli otomobil üretimiyle ilgili ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yerli otomobil ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar yerli otomobilin hangi ilde üretileceğini araştırmaya başladı. Yerli otomobil hangi ilde üretilecek? Yerli otomobil kimler üretecek? soruları gündemin en çok araştırılan soruları arasında yer aldı. Yerli otomobil üretim tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda açıklandı. Yerli otomobil ile ilgili gelişmeler haberimizde yer alıyor.

YERLİ OTOMOBİL HANGİ İLDE ÜRETİLECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak.

YERLİ OTOMOBİL KİMLER ÜRETECEK?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar lira olacak.

Yatırımın süresi ise başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi.

Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.

Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.

5 modelde 175 bin adet üretim
Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak.

Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak.

Faiz ve kar payı desteği gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13'ünü ve ödenen faiz veya kar payının yüzde 80'ini geçmemek kaydıyla, her bir kredinin kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olacak.


Vergi indirimi uygulaması
Yatırıma katkı tutarı 31 Aralık 2032 tarihine kadar azami 960 bin adet araç için kullanılmak üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nu kapsamında hak edilen yatırıma katkı tutarının yüzde 56,5'ini geçemeyecek.

Yatırıma katkı tutarı, bu yatırım kapsamında üretilen araçların ilk iktisabı dolayısıyla ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırılabilecek.

Nitelikli personel desteği
Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

Faiz desteği uygulaması
Bir veya birden fazla aracı kurumdan 31 Aralık 2027 tarihine kadar kullanılacak yatırım kredileri için ödenen faiz veya kar payının yüzde 80'i, gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13'ünü aşmamak kaydıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanacak.

Faiz veya kar payı desteği, ödeme planının bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren yapılacak kredi geri ödemeleri için uygulanacak.

Yurt dışında yerleşik aracı kurumlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri veya yatırım finansmanı için yeminli mali müşavir raporu veya krediye aracılık eden yurt içindeki bankanın bildirimleri çerçevesinde faiz veya kar payı desteği sağlanacak.

Faiz veya kar payı desteği ödemelerinin yapılabilmesi için her bir ödeme öncesinde gerçekleşen sabit yatırım tutarını gösteren yeminli mali müşavir raporunun bakanlığa ibra edilmesi gerekecek.

Yatırım kapsamında kullanılacak faiz veya kar payı destekli kredi miktarı, faiz veya kar payı desteklerinin başlayacağı tarih itibarıyla gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçemeyecek.

Mevcut kredinin bakiye kısmı kadar kullanılacak refinansman kredisi ilave bir kredi olarak değerlendirilmemek suretiyle, kapatılacak kredinin kullanım tarihinden itibaren bu kararda belirtilen süreyi aşmamak koşuluyla faiz veya kar payı desteğinden yararlandırılabilecek.

30 bin otomobil alım garantisi
Alım garantisi, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin adet elektrikli otomobil için uygulanacak.

Tamamlama vizesi
Yatırımın tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için firma tarafından bakanlığa müracaat edilecek. Yatırım yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz işlemi neticesinde bakanlık tarafından tamamlama vizesi yapılacak.

Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın belirlenen süre (ek süre dahil) içerisinde gerçekleştirilememesi halinde yatırımcı sorumlu olacak.

Yatırımcının destek kararında öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde indirimli kurumlar vergisi veya istisna uygulaması ile gelir vergisi stopajı teşviki nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte, diğer destekler ise ilgili kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacak.

Yatırım tutarının öngörülen sabit yatırım tutarının altında gerçekleşmesi durumunda; bu karar kapsamında faiz veya kar payı desteği, enerji desteği, nitelikli personel desteği ve hibe desteği kullandırılması halinde söz konusu destekler için belirtilmiş olan azami tutarlar, gerçekleşen yatırım tutarının öngörülen sabit yatırım tutarına oranı nispetinde düşürülecek ve varsa fazladan yararlandırılan destekler geri alınacak.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının gerçekleştirilmesi amacıyla 31 Aralık 2023 tarihine kadar en az 3 milyar 500 milyon lira tutarında nakit sermayenin ortaklarca şirkete ödendiği yeminli mali müşavir raporu ile bakanlığa bildirilecek.

Destek kararı veya yatırım teşvik belgesinde yer alan bilgiler firma talebine müteakip bakanlık tarafından yapılacak değerlendirmeye istinaden revize edilebilecek.

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