Yerli otomobil bu kez de dışarıda görüntülendi
Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da 27 Aralık'ta yerli otomobilin tanıtılacağını açıklamıştı. Fotoğraflarını paylaşılmasının ardından yerli otomobil bu kez de TOGG binasının önünde görüntülendi. SUV tarzındaki aracın üzerinde yine kamuflaj bulunuyordu.
27 Aralık'ta halka tanıtımı yapılacak olan yerli otomobil, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından bir kez daha görüntülendi.
SUV TARZINDAKİ ARACIN ÜZERİNDE KAMUFLAJ VARDI
Sosyal medyada TOGG binasının önünde görüntülenen SUV tarzındaki aracın üzerinde yine kamuflaj bulunuyordu.
Aracın genel hatlarının belli olduğu görüntülerden sonra vatandaşların 27 Aralık’taki tanıtıma ilgisinin artması bekleniyor.
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