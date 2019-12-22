Yerli otomobil bu kez de dışarıda görüntülendi

27 Aralık'ta halka tanıtımı yapılacak olan yerli otomobil, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından bir kez daha görüntülendi.

SUV TARZINDAKİ ARACIN ÜZERİNDE KAMUFLAJ VARDI

Sosyal medyada TOGG binasının önünde görüntülenen SUV tarzındaki aracın üzerinde yine kamuflaj bulunuyordu.

Aracın genel hatlarının belli olduğu görüntülerden sonra vatandaşların 27 Aralık’taki tanıtıma ilgisinin artması bekleniyor.