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12 Aralık 2019 Perşembe 09:49:09 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 09:50:29

Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası etkinlikleri başladı mı?

Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası etkinlikleri başladı mı? gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yerini aldı. Yerli Malı Haftası, Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardan biri oluyor. I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artması oluyor. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanıyor. Yerli Malı Haftası ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

Yerli Malı Haftası için geri sayım sona erdi. Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardan biri olan Yerli Malı Haftası bugün itibari ile başladı. Bu haftanın önemi ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler "Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası etkinlikleri başladı mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artması oluyor. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanıyor.  

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası her yıl 12 Aralık ve 18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor.

YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?

Okullarda öğretmen ve öğrenciler arasında çeşitli etkinlikler düzenlenir ve öğrencilerin yerli tüketimi yapmasına, tutumlu olmasına ve bilinçli tüketici olmasına dikkat çekilir.

Ülkemizde Yerli Malı Haftası'nda öğrenci ve öğretmenler yerli malı olan yiyecekleri okullarda düzenlenen etkinliklerde bir arada tüketir. Yapılan yerli malı etkinlikleri ile öğrencilere tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen yerli ürünlerden seçilmesinin önemi anlatılır. Bu sayede ülkenin zenginleşmesine yönelik bir adım atılır. Etkinlikler esnasında Türk malları hakkında çeşitli bilgiler verilir, konuyla ilgili şiirler ve bilgilendirici metinler okunur.

1946'dan beri kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası, ekonomik krizlerin yaşanmaması, yabancı ülkelere aşırı para akışının önüne geçilmesi ve toplum olarak bilinçli tüketicilik kavramının yayılması için oldukça önemlidir.

YERLİ MALI HAFTASINDA NE YAPILIR?

Okullarda 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.

YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI MI?

12 – 18 Aralık tarihleri arasında okullarda Yerli Malı Haftası etkinlikleri yapılıyor. Öğretmenlerin ders planlamarına göre Yerli Malı Haftası etkinlikleri bazı okullarda bugün başladı. Bazı okullarda ise etkinlikler haftaya yapılacak.

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