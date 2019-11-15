2019 Yerli Malı Haftası'nın tarihleri merak ediliyor. Öğrenciler ve velileri Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası nedir? sorularının yanıtını araştırıyor. Hedefi, yerli mallarının tüketiminin artması olan Yerli Malı Haftası'nda okullarda öğrenciler yerli malı olabilecek yiyecekleri getiriyor. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi anlatılıyor. Yerli Malı Haftası hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası, 12 her sene 18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor.

YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?

Yerli Malı Haftası, yerli mallarının tüketiminin artmasını amaçlıyor. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi anlatılıyor. Yerli Malı Haftası, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanıyor. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır.

YERLİ MALI HAFTASININ TARİHİ

Türkiye, cumhuriyet döneminde yeni savaştan çıkmış bir ülke idi. Ellerinde bir şeyleri kalmayan halk yoksulluk içerisinde yaşıyordu. Atatürk, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi´ni topladı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde T.B.M.M.’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı.