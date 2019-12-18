Yerli araçlar çok yakında hazır!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yerli otomobillerle ilgili beklenen açıklamayı yaparak, "Çok yakında araçlarımız hazır olacak. Prototipin tanıtımı hem Türk kamuoyuna hem de tüm pazarlara kısa süre içinde yapılacak. Mutlu olacağınızı, seveceğinizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
""YERLİ ARAÇLARIMIZ ÇOK YAKINDA HAZIR"
Yerli araçların çok yakında hazır olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Prototipin tanıtımı hem Türk kamuoyuna hem de tüm pazarlara kısa süre içinde yapılacak. Mutlu olacağınızı, seveceğinizi düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.
CUMHURBAŞKANLIĞININ BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın soruları cevabının ardından Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesi kabul edildi.
Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığının bütçeleri, Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kesin hesabı ile gelir bütçesi kabul edildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- FETÖ'cü polisin gizli yazışmaları Hablemitoğlu suikastıyla ilgili gerçeği ortaya çıkardı
- Yerli araçlar çok yakında hazır!
- ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı: Taktik çıkarlarımız için Türkiye ile ilişkilerimize büyük zarar verdik
- İP'li vekilden şehit babasıyla ilgili haddini aşan skandal sözler: Bu sarıklı arkadaş kim?
- Dışişleri Bakanlığı: Tehdit dili Türkiye'yi gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyecek