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10 Ekim 2019 Perşembe 14:39:48 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:41:19

Yerli akıllı bombalar, terör hedeflerini tam 12'den vuruyor

Uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandıran ve yerli imkânlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti, Barış Pınarı Harekâtı’nda 25 kilometre mesafeden terör hedeflerini tam 12’den vuruyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Milli gururumuz, yerli imkânlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti (HGK), Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve terör örgütü PKK ile mücadelede çok sayıda hedefi imha ederek teröre adeta milli darbe vurdu. Şimdi de Barış Pınarı Harekatı’nda teröristlere göz açtırmıyor.

Uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandıran Hassas Güdüm Kiti, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde TÜBİTAK SAGE ile ASELSAN ortaklığıyla üretiliyor. F-16 savaş uçaklarına entegrasyonu ve kalifikasyonu tamamlanan güdüm kitleri ile mühimmat hedefini 40 bin fit irtifada 25 kilometre menzilden 6 metre hassasiyetle vurabiliyor.

Dünyada sınırlı sayıda ülke tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Millî Savunma Bakanlığının destekleri ile düşük bir bütçe ile gerçekleştirildi. HGK Projesi kapsamında “Isıl Pil” teknolojisi de millî imkânlar ile TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi.

HGK’da, entegre GPS ve INS gibi çok hassas küresel konumlandırma sistemleri bulunuyor. Bu tür sistemler her türlü hava şartında görev yapabiliyor.

Atış gerçekleştirildiğinde GPS ve çok daha hassas olan INS’den alınan verilerle bomba hedefine doğru uçmaya başlıyor. Bombanın hedefine yaklaşırken sağa sola veya yukarı aşağı düzeltme hareketi otomatik olarak kanatçık kumandası ile gerçekleştiriliyor.

Kanatlı Güdüm Kiti, 600 kilogram ağırlığındaki Mk-83 ve 300 kilogram ağırlığındaki Mk-82 genel maksat bombalarını uzun menzilli akıllı at-unut tipi bombalara dönüştürüyor. 30 bin fit irtifadan bırakıldığında 112 kilometre, düşük irtifadan bırakıldığında 37 kilometre menzile ulaşabilen ve INS/GPS güdüm sistemi sayesinde 10 metrenin altında sapma ile hedefini vuran KGK, F-16 Blok 40 ve F-4E 2020 uçaklarının tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarına olanak sağlıyor.

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