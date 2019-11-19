"Yerinden edilenlerin yarısı evlerine döndü"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesiyle ilgili sunum yaptı. Konuşmasında güvenli bölgeye ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Kurmakta olduğumuz barış koridoruyla Suriyeli mültecilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri için müsait ortam yaratılmasına da öncülük ediyoruz. Nitekim, harekatın başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlası bu topraklara, evlerine geri döndü” dedi.

YPG ROMANTİZMİ

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak özellikle Batı'da 'YPG romantizmini' yücelten büyük algı yönetimi ve kara propaganda kampanyasıyla karşı karşıyayız. Asılsız söylemlere karşı harekatın gerekçe, hedef ve sonuçlarının en doğru şekilde aktarılması için stratejik iletişim faaliyeti yürüttük, yürütüyoruz.

KARARLI MÜCADELE

Asılsız suçlamalara ve yaptırım tehditlerine rağmen, sahada ve masada yürüttüğümüz kararlı mücadele neticesinde, ABD ve Rusya Federasyonu meşru güvenlik kaygılarımızı, harekatımızın meşruiyetini ve sahada attığımız adımlarla oluşturduğumuz yeni statükoyu kabul etti.”

TERÖRİST BAŞINI İADE EDİN

Çavuşoğlu, “PYD/YPG sözde komutanı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine, “Adı geçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi Interpol bülteni, kırmızı bülten dahil süratle anılan ülkelere ilettik. Bu taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz” dedi.