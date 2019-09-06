Yenikapı’daki kamyonetler meydandan kayboldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tamamına yakınını hizmet araçlarının oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı meydanına çektirdi.

Derin donduruculu kamyon, ilaçlama kamyoneti, altyapı hizmetlerinde kullanılan kamyonetlerin de alana park edilmesi çalışmaları durma noktasına getirdi.

5 Eylül 2019 tarihinde görüntülenen o araçlar, 6 Eylül 2019 tarihinde kayboldu.

Havadan alınan görüntülerde yerlerinin boş kaldığı belirlenirken, park edilmeleri dolayısıyla aksayan işlerin devamı için göreve gönderildiği öne sürüldü. Konuyla ilgili İBB yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, söz konusu araçların göreve gönderildiği iddiasını doğrulayarak "Ortaya attıkları gibi 1717 tane makam aracı bulamayınca hizmet araçlarını meydana topladılar. İşler aksayınca da geri göndermeye başladılar. Bugün saat 13.00'da kamyonetlerin ve kamyonun geri çekildiği bilgisini aldık" dedi.

YeniŞafak