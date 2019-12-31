Yeni Zelanda 2020'ye girdi mi? Yeni Zelanda nerede? Yeni Zelanda haritada nerede?

Yeni Zelanda nerede? Yeni Zelanda 2020'ye girdi mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yeni Zelanda 2020'ye giren ilk ülkelerden biri oldu. Yeni Zelanda'da da 2020 kutlamaları başladı. Yeni Zelanda, veya resmî adıyla Yeni Zelanda Milletler Topluluğu, Güney Büyük Okyanus’ta bir ada ülkesidir. Güney Yarımkürede, Okyanusya’daki Güney Pasifik adaları arasında, Avustralya’nın yaklaşık 1.500 km güney doğusunda yer almaktadır. Başlıca iki büyük (North Island ve South Island) ve birçok küçük adadan oluşur.

YENİ ZELANDA 2020'YE GİRDİ Mİ?

Yeni Zelanda 2020'ye giren ilk ülkelerden biri oldu.

YENİ ZELANDA NEREDE?

Yeni Zelanda, Güney Pasifik adaları arasında bulunan Avustralya’nın 1.500 km güney doğusunda yer alan bir ülke olarak biliniyor.

YENİ ZELANDA ADI NEREDEN GELİYOR?

Yeni Zelanda adı Felemenkçe Zeeland adından geliyor. Zeeland, Hollanda'da bir ildir. Maorice Yeni Zelanda'ya Aotearoa deniyor. Uzun Beyaz Bulutların Ülkesi anlamına geliyor.