Yeni yıla ilk giren ülke neresi? 2020'ye ilk hangi ülke girdi? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye bu gece saat 00.00'da yeni yıl 2020'ye giriyor. Türkiye'nin yeni yıla girmesi için yaklaşık 10 saatten az bir süra kaldı. Dünyanın bir çok noktasında ülkeler farklı saatlerde yeni yıla giriş yapıyor. İşte Yeni yıla ilk giren ülke neresi? 2020'ye ilk hangi ülke girdi? sorularının yanıtı sizlerle..

YENİ YILA İLK GİREN ÜLKE NERESİ?

Dünyada 2020'ye yılına giren ilk ülkelerden biri Yeni Zelanda oldu. Güney Yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan ülke yeni yılı havai fişeklerle kutladı.

Yeni yılı dünyada ilk olarak Pasifik'teki ada devletleri Kiribati ve Samoa karşıladı. Adalar, Türkiye saati ile (TSİ) 12.00'de 2020'ye "merhaba" dedi.

Kiribati ve Samoa'nın ardından 2020'ye TSİ ile 13.00'da Yeni Zelanda, Rusya'nın doğusundaki Anadyr, Funafuti, Yaren, Tarawa, Majuro adlı şehir ve bölgeleri ise Türkiye saati ile (TSİ) 14.00'da yeni yıla girdi.

Binlerce kişi, Sidney limanı ve Sidney limanı köprüsünde düzenlenecek geleneksel havai fişek gösterisini izlemek için toplandı.

YENİ YILA SON GİREN ÜLKELER HANGİSİ?

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Cook Adaları ve Hawaii yeni yıla son girecek ülkelerin başında geliyor. Meridyen farklılıkları dolayısı ile ülkeler farklı saatlerde yeni yılı karşılarken bu ülkeler tüm dünyada yeni yıl kutlamalarını gördükten sonra yeni yıla giren ülkeler olmaktadır.