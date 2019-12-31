Yeni yıla ilk giren ülke neresi? 2020'ye ilk hangi ülke girdi?

  • Bist 100
    114716
  • Dolar
    5,9495
  • Euro
    6,6834
  • Altın
    290,8950
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump, Irak'ı ABD elçiliğini korumak için güçlerini kullanması yönünde uyardı Trump, Irak'ı ABD elçiliğini korumak için güçlerini kullanması yönünde uyardı
Dünyada yeni yıl heyecanı Dünyada yeni yıl heyecanı
Bakan Akar: Tezkerenin oylanmasının ardından gereğini yapacağız Bakan Akar: Tezkerenin oylanmasının ardından gereğini yapacağız
Galatasaray'da Maicon yeniden takıma katılabilir Galatasaray'da Maicon yeniden takıma katılabilir
Baraj suları çekildi cami kalıntıları gün yüzüne çıktı Baraj suları çekildi cami kalıntıları gün yüzüne çıktı
Diyanet'ten yalanlama: "fıkıh dersi verecekleri" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Diyanet'ten yalanlama: "fıkıh dersi verecekleri" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene kaç para veriyor? Çeyrek bilete ne kadar çıkar 2020? Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene kaç para veriyor? Çeyrek bilete ne kadar çıkar 2020?
Barış Pınarı Harekatı bölgesi Resulayn'da PKK/PYD'nin bombalı saldırısı önlendi Barış Pınarı Harekatı bölgesi Resulayn'da PKK/PYD'nin bombalı saldırısı önlendi
Rusya-İran-Esed üçlüsü Suriye'de 2019'da 3 bin 364 sivil öldürdü Rusya-İran-Esed üçlüsü Suriye'de 2019'da 3 bin 364 sivil öldürdü
Drone ile çorba servisi Drone ile çorba servisi
Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango çekilişi hangi kanalda? Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango çekilişi hangi kanalda?
Ulvi Alacakaptan: Sanatsal olan her şeyi yaparım, slogan atmam Ulvi Alacakaptan: Sanatsal olan her şeyi yaparım, slogan atmam
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor
Yeni vatandaşlık yasası Hindistan'ın geleceğini tehlikeye atıyor Yeni vatandaşlık yasası Hindistan'ın geleceğini tehlikeye atıyor
Yeni Zelanda 2020'ye girdi Yeni Zelanda 2020'ye girdi
Fenerbahçe'ye transferde UEFA ve TFF engeli Fenerbahçe'ye transferde UEFA ve TFF engeli
Başakşehir'den Göztepe'ye bir transfer daha! Şimdi de Kerim Frei... Başakşehir'den Göztepe'ye bir transfer daha! Şimdi de Kerim Frei...
Ünal Karaman'dan taraftarlara: 'Lütfen takımınıza sahip çıkın' Ünal Karaman'dan taraftarlara: 'Lütfen takımınıza sahip çıkın'
Yeni yıla ilk giren ülke neresi? 2020'ye ilk hangi ülke girdi? Yeni yıla ilk giren ülke neresi? 2020'ye ilk hangi ülke girdi?
Darbeci General Hafter hakkında detaylı bilgi Darbeci General Hafter hakkında detaylı bilgi
Yeni Zelanda 2020'ye girdi mi? Yeni Zelanda nerede? Yeni Zelanda haritada nerede? Yeni Zelanda 2020'ye girdi mi? Yeni Zelanda nerede? Yeni Zelanda haritada nerede?
Yeni Zelanda 2020'ye girdi Yeni Zelanda 2020'ye girdi
2020 Milli Piyango bileti sorgulama ekranı: Milli Piyango bileti sorgulama sayfası burada 2020 Milli Piyango bileti sorgulama ekranı: Milli Piyango bileti sorgulama sayfası burada
İşte Türkiye'nin otomobilinin tetikleyeceği sektörler İşte Türkiye'nin otomobilinin tetikleyeceği sektörler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Aralık 2019 Salı 14:11:52 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 14:13:28

Yeni yıla ilk giren ülke neresi? 2020'ye ilk hangi ülke girdi?

Yeni yıla ilk giren ülke neresi? 2020'ye ilk hangi ülke girdi? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye bu gece saat 00.00'da yeni yıl 2020'ye giriyor. Türkiye'nin yeni yıla girmesi için yaklaşık 10 saatten az bir süra kaldı. Dünyanın bir çok noktasında ülkeler farklı saatlerde yeni yıla giriş yapıyor. Yeni yıla ilk giren ülke neresi? 2020'ye ilk hangi ülke girdi? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor..

Yeni yıla ilk giren ülke neresi? 2020'ye ilk hangi ülke girdi? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye bu gece saat 00.00'da yeni yıl 2020'ye giriyor. Türkiye'nin yeni yıla girmesi için yaklaşık 10 saatten az bir süra kaldı. Dünyanın bir çok noktasında ülkeler farklı saatlerde yeni yıla giriş yapıyor. İşte Yeni yıla ilk giren ülke neresi? 2020'ye ilk hangi ülke girdi? sorularının yanıtı sizlerle..

YENİ YILA İLK GİREN ÜLKE NERESİ?

Dünyada 2020'ye yılına giren ilk ülkelerden biri Yeni Zelanda oldu. Güney Yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan ülke yeni yılı havai fişeklerle kutladı.

Yeni yılı dünyada ilk olarak Pasifik'teki ada devletleri Kiribati ve Samoa karşıladı. Adalar, Türkiye saati ile (TSİ) 12.00'de 2020'ye "merhaba" dedi.

Kiribati ve Samoa'nın ardından 2020'ye TSİ ile 13.00'da Yeni Zelanda, Rusya'nın doğusundaki Anadyr, Funafuti, Yaren, Tarawa, Majuro adlı şehir ve bölgeleri ise Türkiye saati ile (TSİ) 14.00'da yeni yıla girdi.

Binlerce kişi, Sidney limanı ve Sidney limanı köprüsünde düzenlenecek geleneksel havai fişek gösterisini izlemek için toplandı.

YENİ YILA SON GİREN ÜLKELER HANGİSİ?

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Cook Adaları ve Hawaii yeni yıla son girecek ülkelerin başında geliyor. Meridyen farklılıkları dolayısı ile ülkeler farklı saatlerde yeni yılı karşılarken bu ülkeler tüm dünyada yeni yıl kutlamalarını gördükten sonra yeni yıla giren ülkeler olmaktadır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ