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01 Ocak 2020 Çarşamba 11:28:29 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 11:30:02

Yeni yıl ile ilgili şiirler sizlerle.. 2020 yeni yıl şiirleri haberimizde

Yeni yıl ile ilgili şiirler.. 2020 yeni yıl şiirleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün 1 Ocak 2020. Yeni yılın ilk günü sabahına uyanan vatandaşlar yeni yıl ile ilgili şiirrleri araştırmaya başladı. Sevdiklerine yeni yıl ile ilgili şiir göndermek, sosyal medya hesaplarında paylaşmak istiyor. Birbirinden farklı yıl yılbaşı şiirlerini sizler için derledik. Yeni yıl ile ilgili şiirler.. 2020 yeni yıl şiirleri haberimizde yer alıyor.

Yeni yıl ile ilgili şiirler, 2020 yeni yıl şiirleri gündemin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Yeni yılın ilk günü sabahına uyanan vatandaşlar yeni yıl ile ilgili şiirrleri araştırmaya başladı. Sevdiklerine yeni yıl ile ilgili şiir göndermek, sosyal medya hesaplarında paylaşmak istiyor. Birbirinden farklı yıl yılbaşı şiirlerini sizler için derledik. Yeni yıl ile ilgili şiirler.. 2020 yeni yıl şiirleri haberimizde yer alıyor.

2020 YENİ YIL ŞİİRLERİ

Yeni Yıla

“Bir yaş daha büyüdük
Girdik yeni yıllara
On iki ay yürüdük
Vardık yeni yıllara

Koca bir yıl devrildi
Takvim başa çevrildi
Hoş geldi sefa getirdi
Erdik yeni yıla, yarınlara”

Yeni Yıl

“Ocak ayı gelince
Doyum olmaz sevince
Çünkü yılbaşı gelir
Herkes sevinir eğlenir

Bütün eş, dost, akraba
Gelirler bir araya
Küçükler bir tarafta
Başlarlar tombalaya

Saat tik tak ilerler
Yeni yılı beklerler
Elektrikler söner
Herkes şaşkına döner

Aydınlanınca her yer
Artık yeni yıl girer
Herkes birbirini tebrik eder

Hoş Geldin Yeni Yıl

“Yeni yıl geldi işte
Bize neşe getirdi
Geçmiş kaldı geçmişte
Bize umut getirdi

Hoş geldin yeni yıl
Herkes seni bekledi
Neşem sevincim yerinde
Bir yıl daha bitti”

Yeni Yıl

“İşte geldi yeni yıl
Herkese kutlu olsun
Kırgınlıklar kavgalar
Hemencecik unutulsun

Kalbimiz neşe dolsun
Eğlencemiz bol olsun
Her günümüz böyle
Hep mutluluk içinde olsun”


Yeni Bir Yıl Daha

“Bir yıl daha eksilirken ömründen
Sarıl inancına, sarıl umuduna
Bir gün daha biterken aniden
Dinle yüreğini, kulak ver

Bir kez daha batarken güneş
Dinle güzelliklerini dünyanın
Bir yaş daha büyürken yeni yılla
Sev herkesi, etrafına renk ver

Bir kez daha yeniden başlarken
Ve geride bırakırken geçmişi
Zamanın akışına bir bak
Gülümse ve insanlara umut ver”


Eski Yıldan Yeni Yıla

“Hoş geldiydi hoş gitmiyor
Gözyaşımız döker gider
Kaç yıl geçti fark etmiyor
Boynumuzu büker gider

Eski yıldan yeni yıla
Adın mutlu yıllar ola
Trakya’dan Anadol’a
Bir rehavet çöker gider

Nevzat Bayramoğlu

Yeni Gelen Yıl

“Geçip giden zaman yaşıma bir yaş daha katıyor
Aklım öne baksa da gönlüm geçmişe takılıyor
Takvimin yaprağıdır şimdi yerlere dökülen
Geçmişi anımsayıp bir damla yaştır gözden süzülen
Yeni yıl mı gelen, geçen sadece zaman mı?
Yavaş yavaş tükenen ömürde, bana kalan ağlamak mı?”

 

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