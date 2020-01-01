Yeni yıl ile ilgili şiirler sizlerle.. 2020 yeni yıl şiirleri haberimizde

Yeni yıl ile ilgili şiirler, 2020 yeni yıl şiirleri gündemin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Yeni yılın ilk günü sabahına uyanan vatandaşlar yeni yıl ile ilgili şiirrleri araştırmaya başladı. Sevdiklerine yeni yıl ile ilgili şiir göndermek, sosyal medya hesaplarında paylaşmak istiyor. Birbirinden farklı yıl yılbaşı şiirlerini sizler için derledik. Yeni yıl ile ilgili şiirler.. 2020 yeni yıl şiirleri haberimizde yer alıyor.

2020 YENİ YIL ŞİİRLERİ

Yeni Yıla

“Bir yaş daha büyüdük

Girdik yeni yıllara

On iki ay yürüdük

Vardık yeni yıllara

Koca bir yıl devrildi

Takvim başa çevrildi

Hoş geldi sefa getirdi

Erdik yeni yıla, yarınlara”

Yeni Yıl

“Ocak ayı gelince

Doyum olmaz sevince

Çünkü yılbaşı gelir

Herkes sevinir eğlenir

Bütün eş, dost, akraba

Gelirler bir araya

Küçükler bir tarafta

Başlarlar tombalaya

Saat tik tak ilerler

Yeni yılı beklerler

Elektrikler söner

Herkes şaşkına döner

Aydınlanınca her yer

Artık yeni yıl girer

Herkes birbirini tebrik eder

Hoş Geldin Yeni Yıl

“Yeni yıl geldi işte

Bize neşe getirdi

Geçmiş kaldı geçmişte

Bize umut getirdi

Hoş geldin yeni yıl

Herkes seni bekledi

Neşem sevincim yerinde

Bir yıl daha bitti”

Yeni Yıl

“İşte geldi yeni yıl

Herkese kutlu olsun

Kırgınlıklar kavgalar

Hemencecik unutulsun

Kalbimiz neşe dolsun

Eğlencemiz bol olsun

Her günümüz böyle

Hep mutluluk içinde olsun”



Yeni Bir Yıl Daha

“Bir yıl daha eksilirken ömründen

Sarıl inancına, sarıl umuduna

Bir gün daha biterken aniden

Dinle yüreğini, kulak ver

Bir kez daha batarken güneş

Dinle güzelliklerini dünyanın

Bir yaş daha büyürken yeni yılla

Sev herkesi, etrafına renk ver

Bir kez daha yeniden başlarken

Ve geride bırakırken geçmişi

Zamanın akışına bir bak

Gülümse ve insanlara umut ver”



Eski Yıldan Yeni Yıla

“Hoş geldiydi hoş gitmiyor

Gözyaşımız döker gider

Kaç yıl geçti fark etmiyor

Boynumuzu büker gider

Eski yıldan yeni yıla

Adın mutlu yıllar ola

Trakya’dan Anadol’a

Bir rehavet çöker gider

Nevzat Bayramoğlu

Yeni Gelen Yıl

“Geçip giden zaman yaşıma bir yaş daha katıyor

Aklım öne baksa da gönlüm geçmişe takılıyor

Takvimin yaprağıdır şimdi yerlere dökülen

Geçmişi anımsayıp bir damla yaştır gözden süzülen

Yeni yıl mı gelen, geçen sadece zaman mı?

Yavaş yavaş tükenen ömürde, bana kalan ağlamak mı?”