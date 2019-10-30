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30 Ekim 2019 Çarşamba 23:24:35 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 23:25:25

Yeni vergi düzenlemesi teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin görüşmelerinde söz alan AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, teklifte Dijital Hizmet Vergisi adı altında yeni bir düzenlemenin bulunduğunu belirterek, buna ilişkin farklı ülkelerde uygulanan örnekleri anlattı.

Teklifte yer alan düzenlemeleri aktaran Ök, "Kanun teklifinde yer alan düzenlemelerle doğrudan alınan vergilerin dolaylı yoldan alınan vergilere göre payının arttırılarak gelişmiş ülkelerde uygulanan konsepte doğru bir yönelmenin söz konusu olduğunu görüyorum." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, 17 yıllık iktidarı döneminde birkaç ek vergi dışında kalıcı hiçbir vergiyi getirmeyen AK Parti iktidarının şimdi vergi sistemine üç tane kalıcı vergiyi dahil ettiğini söyledi.

Bunların Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi olduğunu anımsatan Hamzaçebi, bu vergiler içerisinden dolaysız vergi tanımına net olarak sadece Değerli Konut Vergisi'nin girdiğini, Konaklama Vergisi'nin dolaylı vergi, Dijital Hizmet Vergisi'nin de şahsen dolaysız vergi tanımına girdiği kanaatinde bulunmadığını ve dolaylı vergi tanımına daha yakın olduğunu kaydetti.

Teklifte yer alan maddelerle ilgili görüşlerini maddeler görüşüldüğü zaman ifade edeceğini belirten Hamzaçebi, "Bu düzenlemelerle de vergi sisteminin bir nefes alması, atılım yapması, reformist bir yapıya kavuşması asla mümkün değildir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Komisyon, teklifin maddelerini ise yarın görüşecek.

AA

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