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07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:08:37 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 10:31:59

Meclis'te yemin töreni devam ediyor - TBMM Canlı izle

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından yeni sistemin ilk meclisinde milletvekillerinin yemin töreni devam ediyor. Meclis TV canlı yayın ile sayfamızdadır. Yemin törenini canlı izleyebilirsiniz...

Genel Kurul, Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı

TBMM Genel Kurulu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.

Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanında Meclis'in en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti.

Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu.

Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.

MECLİS TV'DEN YEMİN TÖRENİNİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

TBMM milletvekili töreni izleyiciler tarafından takip ediliyor. TBMM meclis başkanı kim olacak? TBMM TV canlı izleme linki haberimizde sizlerle. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından yeni sistemin ilk meclisinde milletvekillerinin yemin töreni başladı. . Meclis, milletvekillerinin yemin töreni için bugün saat 14.00’te toplandı. Yemin törenini, TBMM Geçici Başkanı olarak İP Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz yönetiyor. 27. dönem parlamentosunun en yaşlı üyesi olan eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlığının elvermemesi üzerine TBMM Geçici Başkanı olarak Yılmaz’ın yöneteceği oturumda Geçici Başkanvekilliği’ni de AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü yapacak. Yılmaz, tören öncesinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan görevi devralacak. Başkanlık mührünü de alacak olan Yılmaz, daha sonra TBMM Geçici Başkanı olarak Genel Kurul’u yönetecek. Köylü de Geçici Başkanvekili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Meclis’e gelişinde törenle karşılayıp uğurlayacak. Yemin töreninden önce de AK Parti Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını yaptı. Erdoğan’ın konuşma yapacağı toplantının basına kapalı bölümünde ise TBMM Başkan adayı için temayül yoklamasının yanı sıra AK Parti’nin grup başkanı ile başkanvekillikleri seçimi yapıldı.  Yemin töreniyle birlikte Meclis Başkanlığı süreci de bugün start alacak. Adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00’te sona erecek. TBMM Başkanlık seçiminin ise 12 Temmuz Perşembe günü yapılması bekleniyor. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.

 

SON DAKİKA!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından yeni sistemin ilk meclisinde milletvekillerinin yemin töreni başladı.

TBMM MİLLETVEKİLİ YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN?

MECLİS, milletvekillerinin yemin töreni için bugün saat 14.00’te toplanıyor. Yemin törenini, TBMM Geçici Başkanı olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz yönetecek.

27. dönem parlamentosunun en yaşlı üyesi olan eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlığının elvermemesi üzerine TBMM Geçici Başkanı olarak Yılmaz’ın yöneteceği oturumda Geçici Başkanvekilliği’ni de AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü yapacak. Yılmaz, tören öncesinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan görevi devralacak. Başkanlık mührünü de alacak olan Yılmaz, daha sonra TBMM Geçici Başkanı olarak Genel Kurul’u yönetecek. Köylü de Geçici Başkanvekili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Meclis’e gelişinde törenle karşılayıp uğurlayacak.

TBMM Geçici Başkanlık Divanı’nda da en genç üyeler olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, CHP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ve HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ görev alacak.

Yemin töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek. Yemin etmeyen milletvekilleri ise milletvekilliğinden kaynaklanan haklardan yararlanamayacak. Geçen dönem HDP’li Leyla Zana, geçersiz sayılan yeminini tekrarlamayınca milletvekili haklarından yararlandırılmamıştı. Zana, yemin metnindeki “Türk milleti” ifadesini “Türkiye milleti” olarak değiştirmişti.

Yemin töreninden önce de AK Parti Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını yapacak. Erdoğan’ın konuşma yapacağı toplantının basına kapalı bölümünde ise TBMM Başkan adayı için temayül yoklamasının yanı sıra AK Parti’nin grup başkanı ile başkanvekillikleri seçiminin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

MECLİS BAŞKANI NE ZAMAN SEÇİLECEK?

Yemin töreniyle birlikte Meclis Başkanlığı süreci de bugün start alacak. Adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00’te sona erecek. TBMM Başkanlık seçiminin ise 12 Temmuz Perşembe günü yapılması bekleniyor. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.

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