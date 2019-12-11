Yeni İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu! Sahak Maşalyan kimdir, kaç yaşında?

İstanbul Ermeni Patriği seçimi tamamlandı. Seçimlerde Başespiskopos Aram Ateşyan ile yarışan Sahak Maşalyan yeni patrik oldu. Vatandaşlar Sahak Maşalyan hakkında arama yapmaya başladı. Sahak Maşalyan kimdir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sahak Maşalyan hakkında merak edilenler haberimizde..

SAHAK MAŞALYAN KİMDİR?

Ermeni cemaati 11 Aralık'ta 85'inci patriklerini seçecek delegeleri belirlemek için sandık başına gitti. Patrik Kaymakamı Başepiskopos Sahak Maşalyan çoğunluğunun oyunu aldı. Sahak Maşalyan, 119 oydan 102'sini alarak patrik olarak seçildi.

1962’de İstanbul Bayrampaşa’da Şahin Maşalı olarak doğdu. Vaftiz töreninde Şahan, 1992’de ruhaniliğe adım attığında da Sahak Maşalyan adıyla kutsandı.

Sırasıyla Tevfik Kut İlkokulu, Gedikpaşa Ortaokulu ve Bakırköy Lisesi’nde temel eğitimini tamamladı. 1979’da İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ni kazandı. 1982 yılında rahip olmaya karar vererek İTÜ’den ayrıldı ve 20 yaşında Ermenice öğrenmeye başladı.