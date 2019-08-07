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07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:15:42 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:11:39

Yeni dönem resmen başladı! İlk vizesiz uçuş gerçekleşti

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu’nun, ülkelerine hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına bugünden itibaren vizesiz seyahatin başladığının açıklaması sonrası havalimanlarından da vize almadan Rusya'ya uçanlar oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hizmet ve hususi pasaporta sahip Türk vatandaşlarının Rusya'ya girişi için vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına 25 Temmuz’da imzaladığı bir kararnameyle son verirken, vizesiz seyahat bugünden itibaren başladı.

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, vizesiz seyahat uygulamasının hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler için 7 Ağustos çarşamba günü başlayacağını duyurmuştu. Yapılan duyuru sonrası bugün havalimanlarından hizmet ve hususi pasaport sahibi olan Türk vatandaşları da Rusya'ya vize almadan uçuş gerçekleştirdi.

30 GÜN SÜREYLE VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEKLER

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu dün yaptığı açıklamaya göre hizmet pasaportu ve hususi pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler, giriş tarihini müteakip 30 gün süreyle Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecekler.

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu’nun konuyla ilgili duyurusu şöyle:

“Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın 25.07.2019 tarih ve 357 sayılı kararı uyarınca, hizmet pasaportu ve hususi pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler 07.08.2019 tarihinden itibaren, giriş tarihini müteakip 30 gün süreyle vizesiz seyahat edebileceklerdir. Bununla birlikte, ikamet süresi her 180 gün içinde 90 günü aşmayacaktır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, 12 Mayıs 2010 tarihinde Rusya Federasyonu ile imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile yürütülen vize istişareleri çerçevesinde, karşılıklı olarak resmi pasaport hamillerine vize muafiyeti sağlandığı belirtilerek, "Rusya Federasyonu tarafından Hizmet ve Hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza vize muafiyeti uygulanacaktır. Hizmet pasaportu sahibi Rusya Federasyonu vatandaşları da ülkemize seyahatlerinde vize serbestisinden yararlanacaktır. Keza, uluslararası taşımacılık yapan sürücülere yine karşılıklılık temelinde vize muafiyeti sağlanacaktır. Söz konusu karşılıklı vize serbestisi bugünden itibaren geçerli olacaktır" denildi. 

Açıklamada, "Böylelikle, 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşma 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girmiştir. Temennimiz anılan anlaşmanın tüm hükümleriyle uygulanmasına başlanmasıdır" ifadesi kullanıldı. 

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