27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:26:13 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:26:56
Yelkenli yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi
Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2", 303 yolcusuyla Sarayburnu Limanı'na yanaştı.
Yunanistan'ın Mikanos Limanı'ndan demir alan Fransa bandıralı gemi, 303 yolcusuyla Sarayburnu Limanı'na demirledi. İlgiyle karşılanan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından İstanbul'u gezmek amacıyla gemiden ayrıldı.
Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemileri arasından gösterilen, 187 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki gemi akşam saatlerinde rotasını Aydın'ın Didim Limanı'na çevirecek.
(AA)
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