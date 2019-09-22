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22 Eylül 2019 Pazar 10:17:16 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 10:24:51

Yedek astsubaylık sonuçlarında heyecanlı bekleyiş bitiyor! Yedek astsubaylık sonuçları hangi gün açıklanacak?

Yedek astsubaylık sonuçlarında heyecanlı bekleyiş bitiyor. Yedek astsubaylık sonuçları hangi gün açıklanacak? Yedek astsubaylık sonuçları nereden açıklanacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Adaylar, yedek astsubay sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Yeni askerlik sistemi ile hayata geçirilen uygulama kapsamında yedek astsubaylığa binlerce başvuru geldi. Başvuru yapan adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Yedek astsubaylık sonuçlarının ne zaman ve nereden açıklanacağı bilgisi haberimiz içerisinde yer alıyor.

Yedek astsubaylık sonuçları hangi gün açıklanacak? Yedek astsubaylık sonuçları nereden açıklanacak? merak ediliyor. Yedek astsubaylık sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Yedek astsubaylığa başvuran adaylar, sonuçların açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. İkinci altı ay askerliklerine devam eden yükümlülere bazı haklar da sunuluyor. Bu kapsamda ilk olarak askerlere verilen harçlıklarda iyileştirme yapılıyor. İkinci altı ayları boyunca erlere 2 bin 146, onbaşılara 2 bin 285 ve çavuşlara 2 bin 423 lira harçlık veriliyor. Yeni askerlik sistemi ile hayata geçirilen uygulama kapsamında yedek astsubaylığa binlerce başvuru yapıldı. Başvurular en son 20 Ağustos'ta alındı.Yedek astsubaylık sonuçlarının ne zaman ve nereden açıklanacağı bilgisi haberimizde yer alıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları sizlerle..

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YEDEK ASTSUBAY SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

YEDEK ASTSUBAYLIK SONUÇLARI HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019'da e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Bu yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda, bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adaylarının 1 Kasım 2019'da, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Ekim 2019'da, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Kasım 2019'da, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanların da 2 Aralık 2019'da tertip edildikleri birliklere sevk edilecekleri açılandı.

YEDEK ASTSUBAYLIK BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Sınıflandırma sonuçları ilan edildikten sonra sonra yükümlülerin belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden 15 gün öncesine kadar "e-devlet" üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evraklarını alabilecekleri, bu tarihlerden sonra ise sevk evrakının sadece askerlik şubesi başkanlıklarında verileceği belirtildi.

Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacak.

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