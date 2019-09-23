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23 Eylül 2019 Pazartesi 09:57:44 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:14:07

Yedek astsubaylık sonuçları açıklandı mı? Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranı

Yedek astsubaylık sonuçları açıklandı mı? Yedek astsubay sonuçları ne zaman açıklanır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yedek astsubaylığa müracaat edenler Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranına giriş yaparak sonucunu öğrenmek istiyor. Yeni askerlik sistemi ile hayata geçirilen uygulama kapsamında yedek astsubaylığa binlerce başvuru geldi. Başvuru yapan adaylar için heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. Yedek astsubaylık sonuçlarının hangi ekrandan sorgulanabileceği bilgisi haberimizde yer alıyor. Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

Yedek astsubaylık sonuçları açıklandı mı? Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranı, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yedek astsubaylığa müracaat edenler Yedek astsubay sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Yedek astsubaylık sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. İkinci altı ay askerliklerine devam eden yükümlülere bazı haklar da sunuluyor. Bu kapsamda ilk olarak askerlere verilen harçlıklarda iyileştirme yapılıyor. İkinci altı ayları boyunca erlere 2 bin 146, onbaşılara 2 bin 285 ve çavuşlara 2 bin 423 lira harçlık veriliyor. Yedek astsubaylık sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. 
 

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YEDEK ASTSUBAY SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

 
 
YEDEK ASTSUBAYLIK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
 
Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca bugün (23 Eylül) e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Seçim ve sınıflandırma sonuçları açıklananınca yukarıdaki linkten erişim sağlanabilecek. Bu yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
 
Seçim ve sınıflandırma sonucunda, bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adaylarının 1 Kasım 2019'da, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Ekim 2019'da, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Kasım 2019'da, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanların da 2 Aralık 2019'da tertip edildikleri birliklere sevk edilecekleri açıklandı.
 
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL?
 
Yeni yasaya göre erbaş ve erler için hizmet süresi 12 aydan 6 aya indi. Asteğmen rütbesindeki yedek subaylar ile 'astçavuş' rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yeni giren yedek astsubaylar 12 ay maaşlı hizmet yapacak. Üniversite mezunları için 'kısa dönem' askerlik kaldırıldı. Bunun yerine 'bedelli' kalıcı oldu.
 
Saklı, yoklama kaçağı ve bakaya olmamaları şartıyla, 31 bin lira karşılığında bir aylık temel eğitim alan herkes askerliklerini yapmış sayılacak.
 
 
MSB KASIM 2019 CELP DUYURUSU
 
1. Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
 
2. Kasım 2019 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine (snl), yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 20 Ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıranlar, erken sevk müracaatında bulunan ve başvurusu kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, daha önceki celp dönemlerinden bakaya olanlar (sınıflandırılmamış olanlar) alınacaktır.
 
3. Kasım 2019 sınıflandırma döneminde; 20 Ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar yoklaması yapılan ve sınıflandırma nitelik listesine alınan yükümlülerden askerlik hizmeti tercihini yaptırmayanların 31 Ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar askerlik hizmeti tercihi işlemini e-devlet üzerinden veya en yakın askerlik şubesi başkanlıkarına müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. askerlik hizmeti tercihi işlemini yapmayanlar mevcut bilgilerine göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.
 
4. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 23'üncü maddesi gereği celp ve sevk dönemi bitim tarihini kapsayan istirahat raporu bulunan yükümlüler, istirahat raporunun bitim tarihini takip eden ilk iş günü askerlik şubesi başkanlığına müracaat edecektir.
 
5. Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.
 
6. Seçim ve sınıflandırma sonucunda;
 
A. Bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 01 kasım 2019 tarihinde,er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 ekim 2019 tarihinde, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 kasım 2019 tarihinde, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 02 aralık 2019 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.
 
B. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesine kadar e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. bu tarihlerden sonra sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.
 
C. Yol ve iaşe parası, e-devlet üzerinden sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. yükümlüler isimlerine yapılan ödemeleri ptt şubelerinden veya ptt kartı ile PTT Matiklerden alabileceklerdir.
 
7. Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacaktır.
 
8. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
 
9. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.trinternet adresinden ve trt teleteksten ulaşabilirler.
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