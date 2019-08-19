Yedek astsubaylık başvuruları yarın sona eriyor! Yedek astsubaylık başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yedek astsubaylık başvuruları yarın sona eriyor. Başvurularını yapan adaylar arama motorlarında "Yedek astsubaylık başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Yükümlülerin hak kaybının önlenmesi için de müracaat süresi 20 Ağustos'a kadar uzatılmıştı. 2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar ise 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Yedek astsubaylık başvuruları ve sonuçları ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda açıklanan verilere göre, yeni askerlik sistemi ile hayata geçirilen uygulama kapsamında yedek astsubaylığa 9 bine yakın kişi başvuruda bulundu.

YEDEK ASTSUBAYLIK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019'da e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Bu yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda, bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adaylarının 1 Kasım 2019'da, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Ekim 2019'da, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Kasım 2019'da, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanların da 2 Aralık 2019'da tertip edildikleri birliklere sevk edilecekleri açılandı.

Sınıflandırma sonuçları ilan edildikten sonra sonra yükümlülerin belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden 15 gün öncesine kadar "e-devlet" üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evraklarını alabilecekleri, bu tarihlerden sonra ise sevk evrakının sadece askerlik şubesi başkanlıklarında verileceği belirtildi.

Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacak.