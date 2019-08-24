Yedek astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? Yedek astsubay sonuçları nereden öğrenilir? soruları araştırılan konular arasında yer alıyor.. Yeni askerlik sistemi ile hayata geçirilen uygulama kapsamında yedek astsubaylığa 9 bine yakın kişi başvuruda bulunmuştu. Yükümlülerin hak kaybının önlenmesi için de başvurular 20 Ağustos'a kadar uzatıldı. Başvurular en son 20 Ağustos 2019 tarihinde alındı. 2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar ise 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini gerçekleştirebilecek. Yedek astsubay başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisi haberimizde yer alıyor.

YEDEK ASTSUBAYLIK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019'da e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Bu yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda, bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adaylarının 1 Kasım 2019'da, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Ekim 2019'da, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Kasım 2019'da, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanların da 2 Aralık 2019'da tertip edildikleri birliklere sevk edilecekleri açılandı.

Sınıflandırma sonuçları ilan edildikten sonra sonra yükümlülerin belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden 15 gün öncesine kadar "e-devlet" üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evraklarını alabilecekleri, bu tarihlerden sonra ise sevk evrakının sadece askerlik şubesi başkanlıklarında verileceği belirtildi.

Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacak.

YEDEK ASTSUBAYLARA SUNULAN HAKLAR

İkinci altı ay askerliklerine devam eden yükümlülere bazı haklar da sunuluyor. Bu kapsamda ilk olarak askerlere verilen harçlıklarda iyileştirme yapılıyor. İkinci altı ayları boyunca erlere 2 bin 146, onbaşılara 2 bin 285 ve çavuşlara 2 bin 423 lira harçlık veriliyor.

YEDEK ASTSUBAYLIK BAŞVURUSU NASIL YAPILDI?

Mehmetçiğe "ikinci 6 ay için istekli olarak askerlik hizmetine devam etmek ister misiniz" diye soruluyor. Bu kapsamda kabul edenler ikinci altı ay için askerliğe devam ediyor, etmeyenler ise terhis oluyor. İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenlerden seçilmeyen yükümlüler, askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek.