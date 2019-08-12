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12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:01:47 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:03:28

Yedek astsubay başvuruları ne zamana kadar yapılıyor? Yedek astsubay başvuruları nasıl yapılıyor?

Yedek astsubay başvuruları ne zaman yapılıyor? Yedek astsubay başvuruları nasıl yapılıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan verilere göre, yeni askerlik sistemi ile hayata geçirilen uygulama kapsamında yedek astsubaylığa 9 bine yakın kişi başvuruda bulundu. Yedek subay ve yedek astsubaylar askerlik görevlerini 12 ay olarak yerine getiriyor. 2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar ise 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini gerçekleştirebilecek. Yedek astsubaylık başvuruları ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Yedek astsubay başvuruları ne zaman yapılıyor? Yedek astsubay başvuruları nasıl yapılıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan verilere göre, yeni askerlik sistemi ile hayata geçirilen uygulama kapsamında yedek astsubaylığa 9 bine yakın kişi başvuruda bulundu. Yedek subay ve yedek astsubaylar askerlik görevlerini 12 ay olarak yerine getiriyor. 2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar ise 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini gerçekleştirebilecek. Yedek astsubaylık başvuruları ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

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YEDEK ASTSUBAY BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILIYOR?

Yedek astsubaylık başvuruları 20 Ağustos 2019 tarihine kadar yapılabiliyor. 2019 yılunda sevke tabi olup yoklaması bulunanlar ise 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini gerçekleştirebilecek. Yedek subay veya yedek astsubay olmak istemeyenlerin yanı sıra lise ve altı mezunları da zorunlu askerlik hizmetini 6 ayda erbaş/er olarak tamamlayabiliyor. Söz konusu sürenin sonunda Mehmetçiğe "ikinci 6 ay için istekli olarak askerlik hizmetine devam etmek ister misiniz" diye soruluyor.Bu kapsamda kabul edenler ikinci altı ay için askerliğe devam ediyor, etmeyenler ise terhis oluyor.

İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenlerden seçilmeyen yükümlüler, askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek.

YEDEK ASTSUBAYLARA SUNULAN HAKLAR

İkinci altı ay askerliklerine devam eden yükümlülere bazı haklar da sunuluyor. Bu kapsamda ilk olarak askerlere verilen harçlıklarda iyileştirme yapılıyor. İkinci altı ayları boyunca erlere 2 bin 146, onbaşılara 2 bin 285 ve çavuşlara 2 bin 423 lira harçlık veriliyor.

KURA NE ZAMAN YAPILACAK?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 16 Temmuz'da alınmaya başlanan başvurular sonucunda kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silah altına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 lira olacak. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.

2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 avro olacak ve mevcut uygulamaya devam edilecek. Diğer yandan idari para cezası alanlardan 26 Haziran 2019 itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silah altında bulunanların, 26 Aralık 2019'a kadar silah altına alınacakların ödenmemiş cezaları tahsil edilmeyecek.

2020 yılında silah altına alınacak 2000 doğumlular ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlüler, 16 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

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