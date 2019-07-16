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16 Temmuz 2019 Salı 10:29:00 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 11:07:54

YDS 2019 başvuruları bugün başadı! YDS 2019 başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yapılan YDS (Yabancı Dil Sınavı) başvuruları başladı. Yıl içinde birkaç kez tekrarlanan sınavın ilk sınavı geçtiğimiz aylarda yapıldı. YDS/2 sınavına girmek isteyen adayalar bugün itibari ile erişime açılmış olan öğrenci giriş kısmından başvurularını yapabilirler. Sınava girecekler olan vatandaşlar, öğrenciler sık sık "YDS başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır. İşte konu hakkındaki detaylar...

YDS başvuruları bu gün itibari ile başlamış bulunuyor. Sınava girecek olanlar YDS başvurularının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. YDS'de geçen senler içinde çıkmış sorular, sınavın tarihinin ne zaman olacağı ve sınavın ne zaman yapılacağı başta olmak üzere ayrıca  başvurular esnasında nelere dikkat edilmesi gerektiği konusu arama motorlarında yoğun olarak sorgulanmakta. ÖSYM tarafından yapılan sınava, Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ve yüksek lisans öğrencisi adayları gibi çok sayıda vatandaşın başvuracağı tahmin ediliyor.  ÖSYM YDS başvuru linki ve sınav ile ilgili son dakika haberleri...

YDS 2019 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yürütülecek olan YDS başvuruları 9 gün sürecek ve 24 Temmuz’da sona erecek. YDS başvuruları ÖSYM’nin “Aday İşlemleri Sayfası” üzerinden alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak. Adayların başvuru sürecinde 2019-YDS/2 Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor. YDS 2019 Başvuru ekranına https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

YDS 2019 SINAVI NASIL OLACAK?

ÖSYM e-YDS 2019/2 İngilizce başvurularının alınmaya başlanacağı tarih belli oldu. 8 Eylül 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sınav giriş belgeleri sınava bir hafta kala yayınlanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2019 yılı sınav takviminde göre, 2019 YDS/2 başvuruları 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi 2 Ağustos 2019 olarak belirlendi.

2019 YDS/2 Sınavı 8 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 1 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.  Sınava başvuracak adaylar başvuru işlemleri sırasında sınav ücretini ilgili bankalara ödemek durumundadırlar.

 2019 YDS/2 Sınavı 8 Eylül 2019 tarihinde saat 10.15'te yapılacak ve 180 dakika (3 Saat) sürecek.  2019 YDS/2 Sınavı'nda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılacak. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunacak. Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılacak. Türkçeye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılacak.

YDS’YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

– Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

– Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

– Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

– Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?

YDS ÖSYM tarafından yapılan bir sınav olup sınavda toplamda 80 soru sorulmaktadır. Sınav sonuçları sadece doğru yanıtlara göre hesaplanmaktadır. Bu sistemde 4 yanlış 1 doğruyu götürmemektedir. Bu nedenle bilmediğiniz sorular için rastgele bir şık işaretlemek sizin lehinize olacaktır. Her bir doğrunun yaklaşık değeri 1.25 puan getirisine sahiptir. YDS sınavından alınabilecek en yüksek puan 100'dür. HESAPLAMA.TV olarak ÖSYM verilerini kullanarak gerçeğe en yakın, en doğru (%100 doğrulukta) YDS puan hesaplamaktayız.

YDS PUANIN HARF KARŞILIKLARI NEDİR?

YDS sınavında 50 barajı vardır. Bu barajı aşanlar ayrıca belli puan aralıklarına göre harf ile belirtilen (A,B,C,D,E) bir puana sahip olurlar.

90 - 100 arası YDS Puanı : A Harfi

80 - 89 arası YDS Puanı : B Harfi

70 - 79 arası YDS Puanı : C Harfi

60 - 69 arası YDS Puanı : D Harfi

50 - 59 arası YDS Puanı : E Harfi

YDS SINAVI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Yabancı dil sınav sonuçları (YDS) sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Burada geçerlilik süresinin başladığı tarih sınavın yapıldığı tarihtir

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