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29 Ocak 2020 Çarşamba 14:28:36 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 14:37:02

Yazıklar olsun! Elazığ'daki fırsatçılardan deprem vurgunu

Elazığ'daki 6.8'lik depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar konut sıkıntısı yaşamaya başladı. Deprem sonrası fırsatçılık yapan ev sahipleri kiraları iki katına kadar çıkarttı. Bölgede çadırlarda kalan depremzede vatandaşlar ev bulamıyor

33 mahallesi bulunan Elazığ’da, 6.8 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı, birçok bina ise ağır ve orta hasarlı raporunun ardından vatandaşların can güvenliği nedeniyle kullanımı yasaklandı. Bu durumun ardından depremzedeler kentte geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başladı. Hava sıcaklığının özellikle geceleri eksilere düşmesiyle zorluk yaşayanlar, barınmak için kiralık ev aramaya başladı.

KİRALAR BİR ANADA İKİ KATINA YÜKSELDİ

Artan talebin ardından kentteki kiralık evlerin fiyatı da bir anda 2 katına yükseldi. Daha önce semtine ve metre karesine göre 700 ile 1500 lira arasında değişen fiyatlar bir anda 1500 ile 2 bin liraya yükseldi. Talebin artmasıyla yükselen kira fiyatlarını tepki gösteren depremzedelerin birçoğu kış mevsiminde açıkta kalmamak için bu durumu mecburen kabullenmek zorunda kaldı.

FIRSATÇILAR YÜZÜNDEN MAĞDUR OLDULAR

DHA'da yer alan haberde depremzedeler, bu durum karşısında kabul ettikleri yüksek fiyatlara karşın ev bulmakta zorlanıyor. Birçoğu sokaklarda ev arayanlar, iki katına çıkan kiralara razı olmalarına rağmen ev bulamadıklarını ifade ediyor.

'Sokak sokak geziyoruz'Emlakçıları dolaştıklarını ve sonuç alamadıkları için sokak sokak kiralık ev aradıklarını anlatan bir depremzede, "Deprem öncesi 700 lira olan eve şimdi 1500 lira istiyorlar. Bin lira olan ev için de 2 bin lira talep ediyorlar. Depremzedelere yardım etmek yerine bu durumu birçok ev sahibi maalesef fırsata çevirdi. Depremden sonra bir de fırsatçılar yüzünden mağdur duruma düştük" dedi.

"EV BULAMIYORUZ"

Ev sahiplerinden insaflı olmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerin de bu duruma el atarak önlem alması talebinde bulundu. Sokak sokak ev aradıklarını kiraların 2 katına yükseltilmesine rağmen başlarını sokacak yer bulamadıklarını anlatan başka bir depremzede, "Deprem nedeniyle mağdur olduk. Şu an birçoğumuz çadır ya da spor salonu, okullarda kalıyoruz. Çok şükür yardımlarla karnımız doyuyor, devletimiz bize bakıyor. Ama fırsatçılar kiraları arttırdığı için ev bulamıyoruz. Hepimiz fırsatçılardan şikayetçiyiz ve önüne geçilmesini istiyoruz" dedi.

"HEPSİNİ İFŞA EDECEĞİZ"

Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak, depremin ardından Türkiye’nin her yerinden yardım geldiğini ancak Elazığlı ev sahiplerinin aynı duyarlılığı göstermediğinden şikayet ederken, kiraları bilinçli olarak yükselten ev sahiplerini tespit ederek yetkililere bildirerek ifşa edeceklerini de kaydetti.

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