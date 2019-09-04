İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’da düzenlenen Göç Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP’li 3 belediye başkanına desteğine sert tepki gösterdi.

ŞEHİTLERE GIKI ÇIKMADI

Soylu, “Bugün Diyarbakır’da halay çekenlerin, evlatlarımız şehit edilirken, o eylemler yapılırken gıkları çıkmadı. ‘Belediyenin kepçesinin terör eyleminde ne işi var?’ diye bir kişiden bir söz duymadık. Ne zaman ki o eylemlerden sonra iş makinelerini PKK’nın emrine veren o belediyeleri görevden aldık, Türkiye’nin en batısından, İzmir’den kalktılar, koşa koşa ‘geçmiş olsun’a gittiler, şimdi de aynısını yapıyorlar” dedi.

ATATÜRK İSTİSMARI

Soylu, “Ay yıldızlı bayrağı Diyarbakır Belediyesi ve diğer belediyelerden çıkarırken içiniz rahattı değil mi? Şimdi gönlünüz, bir terör örgütü müzahirlerine Atatürk tablosunu verirken rahat. Atatürk’ün her türlü istismar edildiği ortamı gördük bu ülkede ama terör örgütü üzerinden istismar edildiğine de şimdi rastladık. Yazıklar olsun” diye konuştu.