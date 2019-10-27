Yaz saati kış saati uygulaması nedir? Kış saati uygulamasına geçildi mi?

Kış saati uygulamasına geçildi mi? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün Avrupa Kış Saati uygulamasına geçti. Avrupa'da saatler 1 saat geri alındı. Türkiye'de ise telefon saati otomatik olarak güncellenen vatandaşlar saatin kaç olduğunu öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Ancak, Türkiye'de saatler değişmedi. Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının her sene, yıl boyu sürdürüleceği kararı alınmıştı. Bu karar uygulanmaya devam ediliyor.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati, zaman ve enerji tasarrufu amacıyla bir bölgede gün ışığından daha çok yararlanmak üzere saatin belirli bir ölçüde değiştirilmesi uygulamasıdır. Türkiye’nin yıl içindeki güneşlenme süresi bulunduğu yarımküre ve enleme bağlı olarak Aralık ve Ocak aylarında az olup, Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında ise fazladır.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Kış Saati uygulamasında ise sabahları erken kalkanlar karanlıkta kalkmaması, okullar açıldığında ve işe gittiğimizde hava aydınlık olmasını hedefleyen bir düzenleme olarak tanımlanabilir. Bunun sonucunda kışın akşamları hava daha erken saatte kararır ve eve dönüşler ise karanlık saatlerde gerçekleşir.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye'de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır'ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit'in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.



YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN YAPILIR?

Ekvator’a yakın bir yerlerde yaşayanlar için gündüz ve gece uzunluğu hemen hemen 12’şer saat ile eşittir. Fakat Kuzey ve Güney kutbuna yaklaştıkça bu eşitlik büyük ölçüde bozulur. Bu sebeple Yaz saati (Günışığından Faydalanma Süresi) tropik bölgeler ve ekvator yakınındaki ülkeler için her zaman kullanışlı değildir. Bu nedenle yaz ve kış saati uygulamaları yapılıyor.