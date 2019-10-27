  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7798
  • Euro
    6,4214
  • Altın
    279,3080
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
240 milyon yolcu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullandı 240 milyon yolcu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullandı
Bağdadi'nin öldürülmesinde Türk-ABD askeri makamları bilgi alışverişinde bulundu Bağdadi'nin öldürülmesinde Türk-ABD askeri makamları bilgi alışverişinde bulundu
Unai Emery'den Mesut eleştirilerine yanıt: Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar Unai Emery'den Mesut eleştirilerine yanıt: Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar
Adem Ljajic'e derbi uyarısı: Kendini bu maçta ispat et Adem Ljajic'e derbi uyarısı: Kendini bu maçta ispat et
Fenerbahçe, 9. haftalar baz alındığında gol sayısında geçen sezonu üçe katladı Fenerbahçe, 9. haftalar baz alındığında gol sayısında geçen sezonu üçe katladı
"Türk Siyasi Tarihinde ANAP ve Turgut Özal" "Türk Siyasi Tarihinde ANAP ve Turgut Özal"
Pençe-3 Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-3 Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yaz saati kış saati uygulaması nedir? Kış saati uygulamasına geçildi mi? Yaz saati kış saati uygulaması nedir? Kış saati uygulamasına geçildi mi?
Ankara'da asansör faciası! Ankara'da asansör faciası!
Afganistan'da bomba patladı: Oyun oynayan 5 çocuk öldü Afganistan'da bomba patladı: Oyun oynayan 5 çocuk öldü
Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı
81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur 2019-5" uygulaması gerçekleştirildi 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur 2019-5" uygulaması gerçekleştirildi
Hamza Yazıcı kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler 2 Hamza kimdir? Hamza Yazıcı kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler 2 Hamza kimdir?
Bakan Soylu: Emniyet'e arama kurtarma timi geliyor Bakan Soylu: Emniyet'e arama kurtarma timi geliyor
Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı: 1 yaralı Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı: 1 yaralı
Russell Westbrook, NBA'in efsane ismini geride bıraktı Russell Westbrook, NBA'in efsane ismini geride bıraktı
Serenay Sarıkaya’nın yeni rolü belli oldu: Acıların Kadın Bergen Serenay Sarıkaya’nın yeni rolü belli oldu: Acıların Kadın Bergen
Erzurum'da kışa hazırlık için 800 mezar kazıldı! Erzurum'da kışa hazırlık için 800 mezar kazıldı!
"DAEŞ elebaşı Bağdadi öldürüldü" İşte iddialara dayanak gösterilen video "DAEŞ elebaşı Bağdadi öldürüldü" İşte iddialara dayanak gösterilen video
Murat Boz Aslı Enver ayrıldı mı? Murat Boz Aslı Enver çifti yine mi ayrıldı? Murat Boz Aslı Enver ayrıldı mı? Murat Boz Aslı Enver çifti yine mi ayrıldı?
Bozuk hindiyi soslayıp kuzu diye sattılar Bozuk hindiyi soslayıp kuzu diye sattılar
Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı
27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü nedir? Ergoterapi nedir? 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü nedir? Ergoterapi nedir?
"DEAŞ teröristbaşı Ebu Bekir Bağdadi İdlib'te öldürüldü" "DEAŞ teröristbaşı Ebu Bekir Bağdadi İdlib'te öldürüldü"

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ekim 2019 Pazar 11:50:35 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 11:53:00

Yaz saati kış saati uygulaması nedir? Kış saati uygulamasına geçildi mi?

Yaz saati kış saati uygulaması nedir? Kış saati uygulamasına geçildi mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bugün Avrupa Kış Saati uygulamasına geçti. Türkiye'de telefon saati otomatik olarak güncellenen vatandaşlar saatin kaç olduğunu öğrenmek için internette aramalar yaptı. Ancak, Türkiye'de saatler geri alınmadı. Cumhurbaşkanı kararı uyarınca kış saati uygulaması yürürlükten kaldırılmıştı. Yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesine karar verildi. Kararla gün ışığından daha fazla yararlanılması amaçlanıyor. Peki, Yaz saati kış saati uygulaması nedir? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor..

Kış saati uygulamasına geçildi mi? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün Avrupa Kış Saati uygulamasına geçti. Avrupa'da saatler 1 saat geri alındı. Türkiye'de ise telefon saati otomatik olarak güncellenen vatandaşlar saatin kaç olduğunu öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Ancak, Türkiye'de saatler değişmedi. Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının her sene, yıl boyu sürdürüleceği kararı alınmıştı. Bu karar uygulanmaya devam ediliyor. 

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati, zaman ve enerji tasarrufu amacıyla bir bölgede gün ışığından daha çok yararlanmak üzere saatin belirli bir ölçüde değiştirilmesi uygulamasıdır. Türkiye’nin yıl içindeki güneşlenme süresi bulunduğu yarımküre ve enleme bağlı olarak Aralık ve Ocak aylarında az olup, Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında ise fazladır.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Kış Saati uygulamasında ise sabahları erken kalkanlar karanlıkta kalkmaması, okullar açıldığında ve işe gittiğimizde hava aydınlık olmasını hedefleyen bir düzenleme olarak tanımlanabilir. Bunun sonucunda kışın akşamları hava daha erken saatte kararır ve eve dönüşler ise karanlık saatlerde gerçekleşir.

 

 

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye'de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır'ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit'in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.


YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN YAPILIR?

Ekvator’a yakın bir yerlerde yaşayanlar için gündüz ve gece uzunluğu hemen hemen 12’şer saat ile eşittir. Fakat Kuzey ve Güney kutbuna yaklaştıkça bu eşitlik büyük ölçüde bozulur. Bu sebeple  Yaz saati (Günışığından Faydalanma Süresi) tropik bölgeler ve ekvator yakınındaki ülkeler için her zaman kullanışlı değildir. Bu nedenle yaz ve kış saati uygulamaları yapılıyor. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ