Yavuz sondaj gemisi yeni görevi için daha da güneye inecek

Bilindiği üzere Türkiye'nin 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, KKTC Magosa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda önemli bir sondaj derinliğine ulaştı ve burada değerli çalışmalara imza attı.

Yavuz'un geri dönmesi Yunan medyasını sevindirdi

Türkiye'nin 'müdahale eden sonucuna katlanır' diyerek gerek savaş gemileriyle, gerek diğer yüzer ve uçar unsurlarla gözü gibi koruduğu sismik gemilerimizden Yavuz, Fatih ve Barbaros kamuoyunun da yakın takibindeydi.

Gemilerimizin konumları İsrailli bir şirket tarafından anlık olarak paylaşılırken, özellikle Yunan medyası sismik gemilerimize eşlik eden askeri gücümüzle ilgili sürekli haberler yaptı.

Ada'nın doğusunda faaliyetlerini sürdüren Yavuz'un geçtiğimiz günlerde Mersin açıklarına demirlemesi Yunan medyasında sevince neden oldu. Yunanca yayın yapan kimi siteler "Türkler gaz bulamadı ve evlerine geri döndü" manşetleri atsa da gerçeğin öyle olmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

Yavuz ilk görevini tamamladı. Yeni görev yeri için daha da güneye inecek

Konuya hakim kaynaklardan edinilen bölgeye göre, Yavuz'un Mersin açıklarına demirlemesinin Yunan medyasında yer alan haberlerle yakından uzaktan ilgisi yok.

Söz konusu kaynakları Yavuz'un ilk göreve çıktığı dönemde dönüş sürecinin de belirlendiğini ve bu takvim çerçevesinde adımlar atıldığının bilgisini verdi.

Yavuz'un herhangi bir maddi yetersizlik nedeniyle yeniden anavatana çağrıldığı iddiasının 'komik' olduğuna işaret eden kaynaklar, sismik gemimizin bakım ve onarım çalışmalarının yapılacağını, gerekli ikmallerin tamamlanacağı ve personel değişiminin ardından yeni rotası kapsamında denize açılacağını kaydetti.

"Yavuz yeniden aynı yere mi dönecek?" sorusuna da yanıt veren kaynaklar, "Yeni rota, Yavuz'un daha önce faaliyetlerde bulunduğu alanın daha da güneyinde olacak. Türkiye'nin bölgede bu noktadan sonra geri adım atması mümkün değil" ifadesini kullandılar.

(Yeni Şafak)