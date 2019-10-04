Yavuz gemisi 7 Ekim'de Akdeniz'de sondaja başlayacak

  • Bist 100
    103738
  • Dolar
    5,6916
  • Euro
    6,2430
  • Altın
    274,0620
İstanbul
16 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika... Devlet Bahçeli'den açıklama: Çıkar ittifakları siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı Son Dakika... Devlet Bahçeli'den açıklama: Çıkar ittifakları siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı
Taksim Camisi'nin ince işçiliğinin yüzde 35'i tamamlandı Taksim Camisi'nin ince işçiliğinin yüzde 35'i tamamlandı
Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına sürpriz bir 11 ile çıkacak Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına sürpriz bir 11 ile çıkacak
Kılıçdaroğlu reklamını yapınca gündem oldu: Kasetle geldi tarifeli uçakla dönüyor Kılıçdaroğlu reklamını yapınca gündem oldu: Kasetle geldi tarifeli uçakla dönüyor
Batı Akdeniz Bölgesi'nin ihracatı 1,35 milyar doları aştı Batı Akdeniz Bölgesi'nin ihracatı 1,35 milyar doları aştı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gür: Yürümek ömrü uzatıyor Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gür: Yürümek ömrü uzatıyor
Beyin damarına 'literatürlük' müdahale Beyin damarına 'literatürlük' müdahale
HDP önündeki ailelerin, PKK'lı teröristlerce tehdit edildikleri ortaya çıktı: Güvenlik güçleri sizi korumazsa, hepinizi tararız HDP önündeki ailelerin, PKK'lı teröristlerce tehdit edildikleri ortaya çıktı: Güvenlik güçleri sizi korumazsa, hepinizi tararız
Kaftancıoğlu bildiğiniz gibi! PKK'yı öven HDP'li eski başkana destek verdi Kaftancıoğlu bildiğiniz gibi! PKK'yı öven HDP'li eski başkana destek verdi
Timuçin Esen'in yeni dizisi Dr.House ne zaman başlayacak? Timuçin Esen kimdir? Timuçin Esen'in yeni dizisi Dr.House ne zaman başlayacak? Timuçin Esen kimdir?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AB Komisyonu'ndan nesnel, adil, vizyoner Türkiye politikası bekliyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AB Komisyonu'ndan nesnel, adil, vizyoner Türkiye politikası bekliyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tavizsiz bir uygulama başlatıyoruz! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tavizsiz bir uygulama başlatıyoruz!
Arapça Kitap Fuarı 15 ülkeden 200 yayınevini ağırlıyor Arapça Kitap Fuarı 15 ülkeden 200 yayınevini ağırlıyor
Alev Alatlı: Kültürel iktidar varsa, kültürel muhalefet de vardır Alev Alatlı: Kültürel iktidar varsa, kültürel muhalefet de vardır
'Cumhurbaşkanımızın ayakta alkışlamasından çok duygulandık' 'Cumhurbaşkanımızın ayakta alkışlamasından çok duygulandık'
Özel tiyatrolara 6 milyon liralık maddi destek sağlanacak Özel tiyatrolara 6 milyon liralık maddi destek sağlanacak
Göbeklitepe dijital sergisine 10 günde 4 bin ziyaretçi Göbeklitepe dijital sergisine 10 günde 4 bin ziyaretçi
Kılıçdaroğlu mikrofonsuz konuştu: Köprü, tünel, havalimanı yaptınız. Eyvallah Kılıçdaroğlu mikrofonsuz konuştu: Köprü, tünel, havalimanı yaptınız. Eyvallah
Etnospor'dan nefes kesen görüntüler Etnospor'dan nefes kesen görüntüler
Vicdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya böyle çarptı, kaçtı Vicdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya böyle çarptı, kaçtı
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu sevgili mi? Ece Çeşmioğlu kimdir? Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu sevgili mi? Ece Çeşmioğlu kimdir?
Everton, Cenk Tosun'u ocak ayında 10 milyon sterlin karşılığında satıyor Everton, Cenk Tosun'u ocak ayında 10 milyon sterlin karşılığında satıyor
Yunanistan en büyük’ tatbikatını eline yüzüne bulaştırdı Yunanistan en büyük’ tatbikatını eline yüzüne bulaştırdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Ekim 2019 Cuma 14:25:33 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 15:26:05

Yavuz gemisi 7 Ekim'de Akdeniz'de sondaja başlayacak

Yavuz sondaj gemisinin 7 Ekim'de Kıbrıs adasının güneybatısında Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde sondaja başlayacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Twitter'da yaptığı açıklamada, geminin 7 Ekim'de yeni bir sondaj operasyonuna başlayacağını belirtti.

Erciyes, sondajın Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e kayıtlı kıta sahanlığı ve Türk hükümetinin Türk Petrolleri'ne 2012'de verdiği Resmi Gazete'de de yayımlanan ruhsat sahalarında yapılacağı bilgisini paylaştı.

Kıbrıs Rum yönetiminin 2003'ten beri Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını ihlal ettiğini vurgulayan Erciyes, Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ın kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeler konusundaki deniz hudut iddialarını tanımadığını ifade etti.

Erciyes, Güney Kıbrıs'ın bu bölgeleri AB suları veya sınırları şeklinde gösteren iddialarının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de dün Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirmişti.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa mutlaka bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ