21 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 23:50:16
Yavaş için hesap zamanı! İlk duruşmada yurtdışına gitti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, avukatlık yaptığı dönemde sahte imzalı senetle mükerrer tahsilat yaptığı iddiasıyla görevi kötüye kullanma’ ve kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçlarından yargılanmasına başlandı.
Mansur Yavaş, yurtdışında olduğu gerekçesiyle mazeret dilekçesi göndererek, şikâyetçi işadamı Necmettin Kesgin de can güvenliği olmadığı iddiasıyla duruşmaya katılmadı. Yavaş ve Keskin’e bir sonraki duruşmaya katılmaları için çağrı gönderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi. Yavaş, sahte senetle 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışınca mahkemelik olmuştu.
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