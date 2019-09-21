Yavaş için hesap zamanı! İlk duruşmada yurtdışına gitti

Mansur Yavaş, yurtdışında olduğu gerekçesiyle mazeret dilekçesi göndererek, şikâyetçi işadamı Necmettin Kesgin de can güvenliği olmadığı iddiasıyla duruşmaya katılmadı. Yavaş ve Keskin’e bir sonraki duruşmaya katılmaları için çağrı gönderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi. Yavaş, sahte senetle 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışınca mahkemelik olmuştu.