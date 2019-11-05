Yastıkaltından ekonomiye cansuyu

Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurtiçi tasarrufların artırılması ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 2017 yılının ekim ayından itibaren altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı başlatıldı.

‘KURUMSAL’ DA BAŞLADI

Bireysel yatırımcılara yönelik Ekim 2017’de yaklaşık 2.5 ton, Nisan 2018'de 1.9 ton, geçen yılın eylül-ekim talep toplama döneminde 2,1 ton altına dayalı senet ihracı yapıldı.Söz konusu ihraç süreci, geçen yılın aralık ayında başlayan ve bu yılın şubat ayına kadar devam eden talep toplama dönemi sonunda 1,1 ton altın karşılığı senet ihraçlarıyla devam etti. Altın ihraçları, bireysel tasarruflar açısından güvenilir bir yatırım imkanı sağladı. Bu yıl bireysellerin yanında kurumsal yatırımcılara yönelik altına dayalı senet ihraçları ise 80.8 ton oldu.