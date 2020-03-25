25 Mart 2020 Çarşamba 17:07:14 | Son Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 17:08:36
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya dökene ev hapsi
Bağcılar'da yaşlı bir kişiye maske takıp kolonya döken şahsa 14 gün ev hapsi cezası ile salgın sonrası 15 gün süreyle en yakın huzurevine haftada iki kez ziyaret etme cezası verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin yaşlı bir vatandaşı durdurup zorla maske taktığı ve başına kolonya döktüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı.
Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüpheli O.K. yakalandı.
Şüpheli hakkında 14 gün ev hapsi cezası ile salgın sonrası 15 gün süreyle en yakın huzurevine haftada iki kez ziyaret etme cezası verildi
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