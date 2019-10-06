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06 Ekim 2019 Pazar 09:52:04 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 10:24:27

Yasin Börü’nün katledilişinin üzerinden 5 yıl geçti

Diyarbakır’da Kurban Bayramı’nda et dağıtırken PKK yandaşlarınca vahşice katledilen gençlerin yakınlarının matemi, aradan geçen 5 yılda dinmedi. Yasin Börü’nün babası Fikri Börü, oğlunun acısını unutamadıklarını belirterek, "Sağ olsaydı 21 yaşındaydı, belki de üniversitede olacaktı. Hayalleri yarım kaldı" dedi.

HDP Merkez Yürütme Kurulunun ve Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014’te, Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının 35 ilde gerçekleştirdiği ve 53 kişinin hayatını kaybettiği olayların üzerinden 5 yıl geçti. Her yıl dönümünde saldırılarda hayatını kaybeden gençlerin ailelerinin acıları tazeleniyor. Kaybettikleri evlatlarını özlemle yad eden aileler mezarlarını ziyaret ederek gözyaşı döküyor.

ALLAH KİMSEYE O GÜNLERİ YAŞATMASIN

Diyarbakır’da kurban eti dağıttığı sırada vahşice katledilen gençlerden Yasin Börü’nün babası Fikri Börü, oğlunun katledilmesinin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen acısını ilk günkü gibi yaşadığını söyledi. “Onlar sürekli aklımızda, hiç çıkmıyor. Allah kimseye o günleri yaşatmasın” diyen Börü, 5 yıl geçmesine rağmen yaşananların akıllarından hiç çıkmadığını dile getirdi. Börü, “Küçük kardeşi onu hiç görmedi, şimdi ise fotoğrafına bakıp ‘Yasin ağabey mezarda’ diyor. Kim sebep oldu, bize bu acıyı yaşattıysa Allah hakkımızı yanlarına bırakmasın. Yasin şu an sağ olsaydı 21 yaşındaydı, belki de üniversitede olacaktı. Hayalleri yarım kaldı ama Allah’ın izniyle onlar cennetlik” dedi. Oğlunun mezarını ziyaret ederek, teselli bulduklarını anlatan acılı baba, “PKK, HDP artık gençleri kullanmasın, çocukların hayalleriyle oynamasın” diye konuştu.

KANDİL NE İSE HDP BİNASI ODUR

Hasan Gökguz’un babası Mehmet Gökguz ise oğlunun katledilmesinin üzerinden 5 yıl geçtiğini, acılarının aynı olduğunu belirtti. “Biz onlara ne yaptık da bize bunları yaşattılar? Bu çocukların günahı neydi? Hepimiz Kürdüz, bu memleketin evlatlarıyız. Ne hakları vardı bizi bu hale düşürmeye?” ifadelerini kullanan Gökguz, şöyle konuştu: “Bunlar Kürtlerin düşmanı. Herkes her dili konuşuyor, çünkü serbest. Ülkeye faydası olmasın diye doktor, mühendis ve öğretmen olacak çocukları kaçırıyorlar. HDP, Kürt milletinin düşmanıdır. Kandil ne ise Diyarbakır’daki HDP binası da aynıdır.”

Yeni Şafak

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