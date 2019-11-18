18 Kasım 2019 Pazartesi 09:14:23 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 09:16:57
Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt hayatını kaybetti
Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt dün hayatını kaybetti
İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Filiz Büyükanıt dün hayatını kaybetti. Filiz Büyükanıt için yarın Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Büyükanıt'ın Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi
(DHA)
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