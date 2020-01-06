Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümü izleyenler tarafından heyecanla bekleniyor. Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece gibi yıldız isimlerin yer aldığı dizide neler yaşanacağı merak ediliyor. İzleyiciler Yasak Elma'nın yeni bölümünün bu akşam verilip verilmeyeceğini öğrenmek istiyor. Yasak Elma 6 Ocak bugün var mı? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı haberimizde.

YASAK ELMA 6 OCAK BUGÜN VAR MI?

Yasak Elma 6 Ocak Fox yayın akışında yer almıyor. Yasak Elma 2 hafta ara verdi.13 Ocak tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edecek.

YASAK ELMA 64. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.



YASAK ELMA 63. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.

YASAK ELMA KONUSU NE?

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.