Yasak konulan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler salıya kadar dönebilecek
Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasına göre, "Koronavirüs nedeniyle dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart saat 23:59'a kadar dönebilir" denildi.
Dışişleri Bakanlığı koronavirüs nedeniyle dün uçuş yasağı kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türkiye vatandaşlrının 17 Mart saat 23:59'a kadar dönebileceğini duyurdu.
Konuyla ilgili Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart 2020 Saat 24:00’a (TSİ) kadar ülkemize dönüş yapabilecek." denildi.
- Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşları için Kovid-19'la ilgili "kriz masası" kurdu
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: MKEK maske üretebilir
- İmamoğlu'ndan büyük gaf! Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'li Demirtaş'ı savunurken fena çuvalladı
- Alo 184 hattı koronavirüs için konusunda hizmet vermeye başladı
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı genelge yayınladı