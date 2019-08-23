Yasa dışı bahis uyuşturucu batağı gibi; Tuzağa düşen mağdur anlattı

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bu sitelere girmeyin" diye uyardı. Ağaoğlu, "Uyuşturucu gibi bir hastalık, bağımlılık. Bunu bilen sanal bahis şebekeleri aynı uyuşturucu satıcılarının taktiğini uyguluyorlar. Nasıl uyuşturucu satıcıları başlangıçta çok ucuz ya da ücretsiz veriyorlar, benzer taktiği uyguluyorlar" dedi.

Ağaoğlu, sistemi uyuşturucu şebekelerine benzetiyor. Ağaoğlu, "Uyuşturucu gibi bir hastalık, bağımlılık. Bunu bilen sanal bahis şebekeleri aynı uyuşturucu satıcılarının taktiğini uyguluyorlar. Nasıl uyuşturucu satıcıları başlangıçta çok ucuz ya da ücretsiz veriyorlar, benzer taktiği uyguluyorlar. Kumar siteleri ücretsiz bonus ile başlatıyorlar, ilk başladığında da kazandırıyorlar, hatta hesabına para gönderiyorlar. Şu anda ülkemizde yaklaşık 5 milyon insan yılda ortalama 10'ar bin dolar para kaptırıyor, 50 milyar dolarlık bir pasta. Bu tehlikeli gidişe mutlaka dur denilmesi lazım. Ancak en başta tüketiciler bilinçli olacaklar, bu tür sitelere girmeyecekler" dedi.

KİMLİK BİLGİLERİNİ VERİYORLAR

Ağaoğlu, "O kadar riskli ki; kendileri bu siteye giriyor, kimlik bilgilerini, banka kartlarını kullanıyorlar. Hatta kimlik fotokopilerini veriyorlar. Yarın savcılar, hakimler bunların peşine düştüğünde, o hesaba yani kumar oynayan kişinin hesabına para geldiğini tespit edelerse hesabı böke eder, kişiyi de gözaltına alabilirler. Sadece maddi olarak değil cezai olarak da risk altındalar" dedi.

CEZALAR KORKUTUYOR

Aydın Ağaoğlu, "Tüketiciler bu illegal şebekeye karşı hak aramaktan korkuyor. Bunlar uluslararası çalışıyorlar, genellikle merkezleri Kıbrıs, Ukrayna oluyor. Tüketiciyi bu uluslararası şebeke tehdit ediyor bu şekilde, hem de yasalar tehdit ediyor. Vatandaş 'ben şikayet etmeye gittim oynayana da, oynatana da ceza var' diyor. Zaten bunu şebeke elemanları da söylüyorlar 'bizi şikayet etme sen de yanarsın' diye. O nedenle yasal bir düzenlemeyle kumar oynadığını ihbar edenler yani kumar oynatanların yakalanmasına katkı sağlayanlar cezadan muaf tutulmalı" dedi.

BANKALARA DA İŞ DÜŞÜYOR

Aydın Ağaoğlu, bu konuda bankalara da iş düştüğünü belirterek, "Kumar sitelerinde bazı bankalar kartlarını kullandırmıyor. Bunu bazı bankalar maalesef yapmıyorlar. Kumar oynayanlar bir süre sonra 'doldur-boşalt' yöntemiyle ya da 'oltalama' da diyebiliriz; biraz kazandırıp daha sonra kaybettiriyor. Kazanırken, 'biraz daha kazansam' hırsıyla bu cazip ortama girip adeta büyülenmiş gibi tüketici binlerce lira borçlanıyor. Kimisi de bu borcu, bankalara, akrabalar, tefecilere yapıyorlar. Ödeme imkanı kalmayınca da umutsuzca tekrar kumara dönüyorlar. Çünkü tek çıkış yollarını orası olarak görüyorlar" diye konuştu.

TÜKETİCİ HAKKINI NASIL ARAYACAK?

Ağaoğlu, "Vatandaş hakkını nasıl arayacak? Arayamaz. Kanuna gittiğinde kendisi de suçlu, bankaya gittiğinde 'bilerek yaptın' diyecek, devlete gitse ceza kesecek, şebekeye gitse tehlikeli yani malına zarar verdi, canını da tehdit ediyor. Burada alınacak tedbir; anayasanın 172. maddesi uyarınca sanal kumar oynatanlarla ilgili cezalar artırılacak, ihbar eden kişi kumar oynamış bile olsa cezadan muaf bırakılacak. Ceza uygulanmayacak kumar oynadığı için yani itirafçı olacak" dedi.

"5 BİN LİRA İLE 25 BİN LİRA ARASINDA BİR PARA CEZASI"

Aydın Ağaoğlu, kumar oynayanlara verilen para cezası konusunda ise, "Şu anda para cezası var. Bunlar ceplerinde para olsa tekrar kumar oynayacaklar. Para cezası değişkenlik gösteriyor 5 bin lira ile 25 bin lira arasında bir para cezasına çarptırılıyor. Ama bunlar para bulsa yine kumar oynayacaklar" şeklinde konuştu.

MAĞDUR ANLATTI

Yasa dışı bahis tuzağına düşen A.D. yaşadıklarını anlattı. A.D. "Yasadışı bahis sitelerine rahatlıkla erişim sağlayabiliyorsunuz. Onların ATM'cileri vardır. Onların hesabına para göndererek hesabınıza para yükleyebiliyorsunuz. Yasadışı bahiste yüksek miktarda para kazandığınızda sizin üyeliğinizi iptal edip paranızı vermeyebiliyor. Hakkımızı arayamıyoruz. Bu yasadışı bahsi bazıları mahalle aralarında oynarken bazıları internet siteleri üzerinden oynuyor. İnternet üzerinde oynanan sitelerde dediğim gibi ATM'ciler üzerinde oynanıyor. Kişilerin hesabına para yatırarak bağlı bulunduğunuz siteye paranın yatırıldığını bildirerek hesabınıza para yüklüyorlar. Yasadışı bahis sitelerinin bazılarında kampanya yaptıklarını söyleyerek tamamen tuzak kuruluyor. Bonus, kaybedince yüzde 50'si iade gibi şeyler üyelik yapılanan kadar oluşan bir sistem. Üyeliğiniz yapıldıktan sonra böyle bir sistem yok. Tamamen kandırmaca" dedi.

"EVİNİ, ARABASINI KAYBEDEN ARKADAŞLARIM OLDU"

"Ben genelde internet üzerinden de ve mahalle aralarında da oynadım. 300-500 gibi meblağları veriyorlar ama 2-3 bin lira olunca üyeliğinizi iptal ediyorlar" diyen A.D. "Hiçbir şekilde hakkınızı arayamıyorsunuz. Bir çok arkadaşımın yuvası yıkıldı. Kurye bir arkadaşım vardı, motorunu sattı bir sene yürüyerek kuryelik yaptı. Kapıcı bir arkadaşım vardı, apartmandan topladığı aidatları yasadışı bahse kaptırdı ve işinden oldu. Evini, arabasını kaybeden arkadaşlarım oldu. Tefecinin eline düşen arkadaşlarım oldu. Hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. İnternet dışında genelde mahalle aralarında Araba kiralama, kahvehane yada emlakçı adı altında mekanlarda oynanıyor. Yasal oynanan bahis gibi fiş sistemi var. Kupon veriyorlar. Kendi sistemlerini kurmuşlar" ifadelerini kullandı.

(DHA)