YAŞ toplantısı sonuçları açıklandı mı? YAŞ kararları nedir?

YAŞ kararları nedir? YAŞ toplantısı sonuçları açıklandı mı? arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. YAŞ kararları toplantısını takip eden vatandaşlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da alınan kararları açıkladı. Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını Erdoğan'ın imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.

YAŞ TOPLANTISI SONUÇLARI

YAŞ kararıyla 30 Ağustos 2019 itibarıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay general ve amiralliğe yükseltildi.

Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi.

YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İrfan Özsert, korgeneralliğe terfi ettirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan YAŞ açıklaması:

"Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 233 olacaktır."



YAŞ NEDİR?

YAŞ, Yüksek Askeri Şura'yı nitelendiriyor. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ilk olarak 1972 yılında kuruldu. Yine aynı yıl temmuz ayının 26'sında Resmi Gazete'de yer alarak resmen yürürlüğe girdi. YAŞ genellikle yılda iki kez toplanıyor. İlki ağustos ayında gerçekleştiriliyor. İkinci toplantının zamanına Genelkurmay Başkanlığı karar veriyor.

Anayasa'ya göre YAŞ toplantıları başbakan'ın başkanlığında gerçekleştiriliyor. Diğer katılımcılar Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakanı, Jandarma Genel Komutanı ve TSK bünyesindeki orgeneraller ve oramiraller.

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Şura bütün üyelerin katılmasıyla toplanıyor. Katılamayacak bir üye mazeretini toplantıdan önce şura genel sekreterine bildiriyor. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınıyor. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılıyor. Oylama işlemi aksine bir karar alınmadıkça açık olarak yapılıyor.

YAŞ'ın birinci maddesinde "Yalnız barış zamanında görev yapmak üzere başkentte Yüksek Askeri Şura kurulmuştur" yazılı. Şura'nın görevleri arasında Silahlı Kuvvetler'in anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek; Silahlı Kuvvetler'le ilgili olup önemli görülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyip görüş bildirmek gibi maddeler bulunuyor.

YAŞ toplantılarında terfi aedecek olan askerlerin de durumları görüşülüyor. Aynı zamanda orduyla ilişiği kesilmesi planalanan askerilerin durumu da masaya yatırılıyor.