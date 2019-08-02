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02 Ağustos 2019 Cuma 14:36:24 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:37:22

YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar kapsamında, 30 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. FETÖ üyelerinin baskıları sonucu görevlerini bırakmak zorunda kalan ve darbe girişiminin ardından 'yuvaya dönüş' kapsamında üniformalarına kavuşan Albay Aziz Adalı, Albay Gökhan Ergün ve Albay Gürel Erusta da tuğgeneral oldu.

Yüksek Askeri Şura kararlarıyla mevcut komuta yapısının birlikteliğinin korunmasının ve yapılan nöbet değişiminin devam eden ve muhtemel operasyonlara olumlu yansımaya devam edeceği, TSK'nın harekat etkinliğini daha da artıracağı değerlendirilirken atama kararlarına ilişkin çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar kapsamında, 30 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

12 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl, 313 albayın görev sürelerinin ise 2 yıl süreyle uzatıldığı kararlarla bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2019'dan itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2019 itibarıyla emekliye sevk edildi.

YUVAYA DÖNÜŞTEN GENERALLİĞE

Şura kararları kapsamında terfi eden isimler arasında Hava Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Gür ve 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın da yer aldı. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatları Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanlığı yapan Tuğgeneral İsmail Üner de terfi eden bir diğer isim oldu.

Hava Kuvvetleri Karargahı'ndaki önemli isimler arasında yer alan İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Ali Serin de 30 Ağustos itibarıyla bir üst rütbeye yükseltildi. FETÖ üyelerinin baskıları sonucu görevlerini bırakmak zorunda kalan ve darbe girişiminin ardından "yuvaya dönüş" kapsamında üniformalarına kavuşan Albay Aziz Adalı, Albay Gökhan Ergün ve Albay Gürel Erusta da tuğgeneral oldu.

KUMPAS MAĞDURLARINA TERFİ

FETÖ'nün kumpas davalarında yargılanan bazı isimler de Deniz Kuvvetleri Komutanlığında terfi etti. Kurmay albaylar Özgür Özcan Altunbulak, Mehmet Emre Sezenler, Erhan Aydın, Rafet Oktar, Refik Levent Tezcan bu isimler arasında yer aldı.

FETÖ'nün bir başka kumpası olan Askeri Casusluk Davası'nda 3 yıl hapis yatan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu da YAŞ'ta tümamiralliğe yükseltildi. Bağcıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Harekat Başkanlığı görevini yürütüyordu.

KORGENERALLİĞE YÜKSELEN TEK İSİM

YAŞ kararları kapsamında terfi eden bir diğer isim ise Tümgeneral İrfan Özsert oldu. Bu seneki şurada korgeneralliğe yükseltilen tek tümgeneral olan Genelkurmay İstihbarat Başkanı Özsert, son dönemdeki başarılı çalışmalarıyla dikkati çekmişti.

Kara Kuvvetlerinde terfi alan bir diğer komutan ise Tuğgeneral Bahtiyar Ersay oldu. Balyoz davasından 31 ay cezaevinde kalan Ersay, Çukurca'daki 2. Hudut Tugay Komutanlığı sırasında terörle mücadelede birçok önemli operasyonda görev aldı. Korgeneraller sırasında en kıdemli olan Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak ise görev süresi uzatılan isimler arasında yer aldı.

GÖREVDEKİ SÜRELERİNİ TAMAMLAYANLAR

Geçen sene görev süresi bir sene uzatılan Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, görevdeki bekleme sürelerini tamamlamalarının ardından emekliye ayrılan dört yıldızlı iki isim oldu.

Genelkurmay Askeri Etüd ve Stratejik Daire Başkanı Tuğgeneral Necdet Tuna yaş haddi nedeniyle emekli olurken Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Hava Korgeneral Nihat Kökmen ile Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral Yılmaz Özkaya da rütbe bekleme sürelerini tamamlamalarının ardından emekliye sevk edildi.

TSK'NIN KOMUTA KADEMESİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinde ise değişiklik olmadı. YAŞ kararları kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri, beklenildiği gibi bir yıl uzatıldı.

Güvenlik uzmanları, kararların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktif ve talimatları, Milli Savunma Bakanlığının yönetiminde Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının yoğun ve titiz çalışması sonucu hayata geçtiğini belirtti.

Terfi ve atamalarda personelin sicil dosyaları, fiil ve davranışları, başarı durumları ve performansları ile liyakat esaslarının her zaman dikkate alındığını ifade eden uzmanlar, YAŞ sonrası yaşanan bu nöbet değişimi ve mevcut komuta yapısının birlikteliğinin, devam eden teröristle mücadele harekatı, Fırat'ın doğusuna olası harekat ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler düşünüldüğünde, sahaya olumlu yansıyacağını ve TSK'nın harekat etkinliğini daha da artıracağını değerlendiriyor.

Öte yandan atama kararlarına ilişkin çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.

(AA)

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