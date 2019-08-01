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01 Ağustos 2019 Perşembe 18:03:28 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 19:02:29

YAŞ kararıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

YAŞ kararıyla 30 Ağustos 2019 itibarıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay general ve amiralliğe yükseltildi. YAŞ kararları kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekli oldu.

Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın görev süreleri bir sene uzatıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz'ün görev süreleri bir yıl daha uzatıldı.

YAŞ kararıyla 30 Ağustos 2019 itibarıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay general ve amiralliğe yükseltildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri bir yıl uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşüldüğünü belirten Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla da bunun karara bağlandığını bildirdi.

İbrahim Kalın, şunları kaydetti:

"30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiş, halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla da 233 olacaktır.

30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Erdoğan Gür, İsmail Günaydın, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Kalın, "Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz." ifadesini kullandı.

Özbal ile Küçükakyüz'ün görev süreleri uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararları yayımlandı.

YAŞ kararları kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri bir yıl uzatıldı.

Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekli oldu.

Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın görev süreleri bir sene uzatıldı.

Görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller
30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle :

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller:

1- Şeref Öngay

2- Metin Gürak

Tümgeneraller:

1- Veli Tarakcı

2- Erhan Uzun

Tuğgeneraller:

1- Tevfik Algan

2- Halil Soysal

3- Sıtkı Varlı

4- Göksel Sevindik

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tümamiral:

1- Aydın Şirin

Tuğamiraller:

1- Yalçın Payal

2- Aydın Eken

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral

1- Ziya Cemal Kadıoğlu

Terfi ettirilen subaylar
YAŞ kararları kapsamında, 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Terfi ettirilen subayların isimleri şöyle sıralandı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığında korgeneralliğe terfi edenler:

1- Tümgeneral İrfan Özsert

Tümgeneralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral Bahtiyar Ersay

2- Tuğgeneral Sezai Öztürk

3- Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan

4- Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut

5- Tuğgeneral Selami Arslan

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay Mehmet Cafer Aksoytürk

2- Albay Hikmet Yokarıbaş

3- Albay Ferat Vural

4- Albay Mustafa Cüneyt Arıkan

5- Albay Sezgin Erdoğan

6- Albay Ahmet Gülmüş

7- Albay Mustafa Koşan

8- Albay Berat Acar

9- Albay Fethi Oltulu

10- Albay Hakan Tunç

11- Albay Salih Büyük

12- Albay Metin Eştürk

13- Albay Osman Akyıldız

14- Albay Hacı Halil Osma

15- Albay Ali Fuat Arıkan

16- Albay Halil Ünver

17- Albay Zekeriya Yalçın

18- Albay Oğuz Baykal

19- Albay Mehmet Zeki Eren

20- Albay Halil İbrahim Büyükbaş

21- Albay Adem Çakır

22- Albay Mustafa Üstün

23- Albay Mehmet Avcıoğlu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında tümamiralliğe terfi edenler:
1- Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu

Tuğamiralliğe terfi edenler:

1- Albay Özgür Özcan Altunbulak

2- Albay Mehmet Emre Sezenler

3- Albay Erhan Aydın

4- Albay İmran Alparslan Demirbilek

5- Albay Nihat Baran

6- Albay Rafet Oktar

7- Albay Refik Levent Tezcan

8- Albay Ahmet Cevdet Kaplan

9- Albay Fuat Gedik

10- Albay Hüseyin Sami Uyar

11- Albay Ramis Akın

Hava Kuvvetleri Komutanlığında tümgeneralliğe terfi edenler:
1- Tuğgeneral Erdoğan Gür

2- Tuğgeneral İsmail Günaydın

3- Tuğgeneral İsmail Üner

4- Tuğgeneral Kutlay Demir

5- Tuğgeneral Ali Serin

6- Tuğgeneral Olcay Yılmaz

7- Tuğgeneral Selçuk Aygün

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay Ender Kartal

2- Albay Gürel Özusta

3- Albay Gökhan Ergün

4- Albay Aziz Adalı

5- Albay Ertunç Ertufanlı

6- Albay Durmuş Aydemir

AA

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