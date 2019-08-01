Son Dakika Haber... YAŞ kararları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da alınan kararları açıklandı.
YAŞ kararıyla 30 Ağustos 2019 itibarıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay general ve amiralliğe yükseltildi.
Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi.
YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İrfan Özsert, korgeneralliğe terfi ettirildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan YAŞ açıklaması:
"Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 233 olacaktır."
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