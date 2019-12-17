Binlerce öğrenci ve velileri yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kimi aileler 15 günlük okul tatilinde tatil yapıyor, kimi aileler memleketlerine gidiyor. Kimi aileler ise çocuklarıyla hem eğlenmek hem de dinlenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için bu sene 15 tatil haricinde dönemler arasında ara tatillerin de yapılacağını açıklanmıştı. Öğrenciler bir haftalık ilk ara tatilini geçtiğimiz haftalarda 18-24 Kasım tarihleri arasında yaptılar. 25 Kasım'da okulları açılan öğrenciler yaklaşık 1 aylık öğrenim süresinin geçmesinin ardından gözlerini 15 günlük yarıyıl tatiline çevirdi. Yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği merak ediliyor. Yarıyıl tatili ne zaman 2020? Okul ne zaman kapanıyor? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Bu sene yarıyıl tatili 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

2019 2020 OKUL TATİL TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.