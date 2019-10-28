Yarın ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim'de İETT, metrobüs, metro bedava mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatil oluyor. İBB'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ulaşım tarifesine göre yaptığı açıklamada toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. 29 Ekim'de ücretsiz olan ulaşım araçları ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

29 EKİM'DE İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ulaşım tarifesine göre yaptığı açıklamada toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılını görkemli törenlerle kutlamaya hazırlanan İBB, bu milli bayramda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.

Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak.

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

29 EKİM'DE ANKARA'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Toplu Taşıma Araçları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olacak.

Dini bayramların ardından Milli Bayramlarda da ücretsiz seyahat eden Başkentliler, 29 Ekim Salı günü Raylı sistemler (ANKARAY, Metro ve Teleferik) ile EGO otobüslerinden 06.00-24.00 saatleri arasında ücretsiz yararlanabilecek.

29 EKİM'DE İZMİR'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Ekim ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumunda alınan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kentte toplu taşıma en düşük değer olan 1 kuruş olacak.

CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

Bu sene Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü kutlanacak. Bu sene Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geliyor ve o gün resmi tatil oluyor. Çeşitli etlinlik, tören gibi programların yapılacağı bugünde vatandaşlar ulaşım ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da 29 Ekim'de ulaşım bedava mı? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.