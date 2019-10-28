Yarın noter açık olur mu? 29 Ekim'de noterler açık mı? sorularının yanıtı güncel olarak araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. Noterlerin çalışma gün ve saatleri, noterde işlemi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı nedeni ile kamu kurum ve kuruluşları ve okullar resmi tatile giriyor. Resmi tatil bugün saat 13:00 itibari ile başlıyor. Yarın akşama kadar devam ediyor. Peki, Yarın noter açık olur mu? 29 Ekim'de noterler açık mı? sorularının yanıtı ve noterlerin çalışma gün ve saatleri hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI?

28 Ekim Pazartesi günü resmi kurum ve kuruluşlar yarım gün hizmet verecek. Yani 28 Ekim Pazartesi Bankalar, PTT, Vergi dairesi, Noterler öğleden sonra kapalı olacak.

YARIN NOTER AÇIK OLUR MU?

Yarın noterler hizmet vermeyecek. 29 Ekim'de tüm devlet daireleri yani kamu daireleri aksi bir durum belirtilmedikçe resmi tatil dolayısı ile kapalı olacak. Ayrıca bankaların şubeleri ve genel müdürlükleri resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sonrası resmi tatil bittikten sonra 30 Ekim itibari ile vatandaşlar noterdeki işlemlerini yapabilecek.

NOTERLERİN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ

Hafta içi hizmet veren noterler sabah saat 08:30'da mesaiye başlıyor, 17:30'da kapanıyor.