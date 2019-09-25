Yarın hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu 26 Eylül 2019

İstanbul hava durumu 26 Eylül 2019, İstanbullular tarafından merak ediliyor. Yarın hava nasıl olacak? sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Mevsim geçişlerinin yaşandığı şu günlerde, hava koşullarından kötü etkilenmek istemeyenler hava durumuna göre giyinip plan yapmak istiyor. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan İstanbul 26 Eylül hava durumu tahminleri yakından takip ediliyor.

Meteoroloji hava tahminlerini saatlik, günlük ve haftalık güncelliyor. Güncellemeler her gün saat 14.00‘e kadar yapılıyor. MGM'nin İstanbul hava durumu 26 Eylül 2019 tahminleri haberimizde yer alıyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

26 Eylül İstanbul hava durumu tahminlerine göre beklenen sıcaklık en düşük 16 derece, en yüksek 24 derece. Hava parçalı güneşli olacak. Yarın İstanbul'da yağmur yağması beklenmiyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 26 EYLÜL 2019



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