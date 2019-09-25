Yarın hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu 26 Eylül 2019
Hava durumu, gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Eylül ayının sonlarının yaklaşması ile hava durumlarında değişkenlikler yaşanıyor. Son iki gündür belli bölgelerde yağmur yağmasının ardından vatandaşlar temkinli davranmak istiyor. Hava koşullarından kötü etkilenmek istemeyenler "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. İstanbul hava durumu 26 Eylül 2019 tahminleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan İstanbul 26 Eylül hava durumu tahminleri haberimizde yer alıyor.
İstanbul hava durumu 26 Eylül 2019, İstanbullular tarafından merak ediliyor. Yarın hava nasıl olacak? sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Mevsim geçişlerinin yaşandığı şu günlerde, hava koşullarından kötü etkilenmek istemeyenler hava durumuna göre giyinip plan yapmak istiyor. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan İstanbul 26 Eylül hava durumu tahminleri yakından takip ediliyor.
Meteoroloji hava tahminlerini saatlik, günlük ve haftalık güncelliyor. Güncellemeler her gün saat 14.00‘e kadar yapılıyor. MGM'nin İstanbul hava durumu 26 Eylül 2019 tahminleri haberimizde yer alıyor.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
26 Eylül İstanbul hava durumu tahminlerine göre beklenen sıcaklık en düşük 16 derece, en yüksek 24 derece. Hava parçalı güneşli olacak. Yarın İstanbul'da yağmur yağması beklenmiyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU 26 EYLÜL 2019
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